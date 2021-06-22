Каштру продолжит тренерскую карьеру в Катаре

Известный украинским болельщикам экс-тренер " Шахтера " Луиш Каштру продолжит карьеру в Катаре.

По информации португальских СМИ, тренер возглавит "Аль-Духаиль". Сообщается, что стороны уже согласовали условия контракта и о назначении скоро будет объявлено официально.

Напомним, что Луиш Каштру два года тренировал донецкий "Шахтер". Он выводил команду на поле у 82 матчах во всех турнирах. В 2020 году он привел клуб к чемпионству в УПЛ и полуфиналу Лиги Европы.