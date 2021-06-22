Каштру продолжит тренерскую карьеру в Катаре
Нынче модное и довольно прибыльное направление
shakhtar.com
Известный украинским болельщикам экс-тренер "
По информации португальских СМИ, тренер возглавит "Аль-Духаиль". Сообщается, что стороны уже согласовали условия контракта и о назначении скоро будет объявлено официально.
Напомним, что Луиш Каштру два года тренировал донецкий "Шахтер". Он выводил команду на поле у 82 матчах во всех турнирах. В 2020 году он привел клуб к чемпионству в УПЛ и полуфиналу Лиги Европы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:maisfutebol
Популярное сейчас
- Хватаясь за шанс. Хорватия – Шотландия. Анонс и прогноз матча 3-го тура ЕВРО на 22.06.2021
- Официально. Шахтер купил бразильского защитника из Серии А, который раньше играл за Барсу
- Де Дзерби берет на сборы в Австрию игроков, которые были в аренде. Всего 35 футболистов
- Первая победа Украины на Евро, поражение Австрии, Тоттенхэм отказался от Фонсеки. Главные новости за 17 июня
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
Новости по теме
- 17:27 Зарубежные Каштру может переехать в чемпионат Катара
- 09:25 Украинские Сергей Ковалец о переходе Де Дзерби: Интерес к украинскому чемпионату в такой топовой футбольной стране, как Италия, резко возрастет
- 00:02 Украинские Каштру: Важно то, что у Тайсона все хорошо, у Шахтера все хорошо, у меня, как у тренера, все хорошо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...