Дуэлунд: С нетерпением жду матчей с НЕК и надеюсь сыграть в них важную роль

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями о переходе в аренду в "Неймеген".

"Рад быть в "Неймегене". Завтра (комментарий 22 июня - прим.) первая тренировочная сессия – чудесно, что я могу сразу же присоединиться к команде.

С нетерпением жду матчей в Эредивизи с НЕК и надеюсь сыграть в них важную роль.

Я слышал много хорошего о клубе и не могу дождаться, чтобы приступить", – сказал Дуэлунд.