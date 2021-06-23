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Дуэлунд: С нетерпением жду матчей с НЕК и надеюсь сыграть в них важную роль

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Футболист отправился в аренду в голландский клуб

Дуэлунд: С нетерпением жду матчей с НЕК и надеюсь сыграть в них важную роль

Фото: nec-nijmegen.nl

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями о переходе в аренду в "Неймеген".

"Рад быть в "Неймегене". Завтра (комментарий 22 июня - прим.) первая тренировочная сессия – чудесно, что я могу сразу же присоединиться к команде.

С нетерпением жду матчей в Эредивизи с НЕК и надеюсь сыграть в них важную роль.

Я слышал много хорошего о клубе и не могу дождаться, чтобы приступить", – сказал Дуэлунд.

Напомним, что аренда футболиста с голландским клубом рассчитана на один год с правом выкупа.

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В статье: Динамо (Киев) Неймеген Миккель Дуэлунд
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