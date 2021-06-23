Индзаги: Был я, Рауль и Мюллер, а затем пришли Роналду и Месси, эти монстры сделали наши цифры маленькими
Пиппо знает, о чем говорит
Getty Images / Global Images Ukraine
Алленаторе "Брешии" Филиппо Индзаги поделился своим мнением об игре форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
"Были я, Рауль, Герд Мюллер. А затем пришли Роналду и Месси, два монстра, они сделали наши цифры маленькими. Однако я горжусь своей карьерой. У Криштиану есть навык – он первым понимает, где окажется мяч".
"Вспомните его гол в ворота Германии. В теории его движение помогает партнеру, а самого Криштиану оставляет закрытым соперниками, но в итоге все идет так, как задумывает Роналду. Он забивает легкий гол в плане исполнения, но особенный в плане движения. Он много забивает именно так, уходя от опеки".
Популярное сейчас
- Ювентус умер. Ушел Джампьеро Бониперти, творец нынешнего Юве
- Кто, если не Модрич, выведет Хорватию в плей-офф? Лучший гол 12-го дня Евро-2020
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 23 июня
- Линекер о матче Англия - Шотландия: Лучшая игра турнира на данный момент
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО