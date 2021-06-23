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Индзаги: Был я, Рауль и Мюллер, а затем пришли Роналду и Месси, эти монстры сделали наши цифры маленькими

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(2 голосов)

Пиппо знает, о чем говорит

Индзаги: Был я, Рауль и Мюллер, а затем пришли Роналду и Месси, эти монстры сделали наши цифры маленькими

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Брешии" Филиппо Индзаги поделился своим мнением об игре форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Были я, Рауль, Герд Мюллер. А затем пришли Роналду и Месси, два монстра, они сделали наши цифры маленькими. Однако я горжусь своей карьерой. У Криштиану есть навык – он первым понимает, где окажется мяч".

"Вспомните его гол в ворота Германии. В теории его движение помогает партнеру, а самого Криштиану оставляет закрытым соперниками, но в итоге все идет так, как задумывает Роналду. Он забивает легкий гол в плане исполнения, но особенный в плане движения. Он много забивает именно так, уходя от опеки".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Филиппо Индзаги
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