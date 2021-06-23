Бэйл: Я знаю, где будет играть Рамос в следующем сезоне
Смешно
Getty Images / Global Images Ukraine
Валлийский вингер Гарет Бэйл прокомментировал будущее испанского защитника Серхио Рамоса. У игрока состоялся занимательный диалог с журналистом.
– Вы знаете, где Серхио Рамос будет играть в следующем сезоне? Он уезжает из Мадрида...
– Да, я знаю. В защите.
Напомним, главный претендент на Рамоса – "Пари Сен-Жермен". Контракт Серхио с мадридским "Реалом" истек, стороны не смогли договориться о продлении. Также отметим, что капитан сборной Уэльса продолжит карьеру в стане "сливочных".
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Источник:AS
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