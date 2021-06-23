Бэйл: Я знаю, где будет играть Рамос в следующем сезоне

Валлийский вингер Гарет Бэйл прокомментировал будущее испанского защитника Серхио Рамоса. У игрока состоялся занимательный диалог с журналистом.

– Вы знаете, где Серхио Рамос будет играть в следующем сезоне? Он уезжает из Мадрида...

– Да, я знаю. В защите.