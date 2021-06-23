Это'О: Надеюсь Рамос отомстит ПСЖ
Самуэль поддержал испанца
fcb
Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это’О поделился мыслями о будущем защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса.
"Я болею за "ПСЖ", но надеюсь, что Серхио им отомстит. Если бы это было возможно, я бы подписал его в "Барселону". Но если Рамос всё же перейдёт в "ПСЖ", я порадуюсь, потому что буду знать, что он поможет нам выиграть Лигу чемпионов. Для клуба это очень ценный трофей", — приводит слова Это’О AS.
Серхио Рамос выступал за "Реал" с 2005 года. В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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