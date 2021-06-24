"Чтобы понять, кто сильнее". В Госдуме предложили организовать спарринг между Россией и Украиной

Член комитета Государственной Думы Российской федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины.

"Чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина – надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодежь, а не легионеры, будут в большинстве своем выступать в Премьер-Лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков".