  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Чтобы понять, кто сильнее". В Госдуме предложили организовать спарринг между Россией и Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Такой матч не может быть товарищеским

"Чтобы понять, кто сильнее". В Госдуме предложили организовать спарринг между Россией и Украиной

Игорь Уткин

Новина українською

Член комитета Государственной Думы Российской федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины.

Читайте такжеРоссия – Дания 1:4. На дне

"Чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина – надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодежь, а не легионеры, будут в большинстве своем выступать в Премьер-Лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков".

"Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия – Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Россия Товарищеский матч спарринг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Чемпионат

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (26)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lingotto (Київ)
24.06.2021 в 11:34
Идите....по холодку!
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
24.06.2021 в 11:33
Ла-ла-ла-ла.
Ответить
+1
0
Черноморчик (Одесса )
24.06.2021 в 10:39
Я прям завидую русским . То они в думе обсуждают как на ТВ программе обидели бузову то теперь обсуждают игру сборных . Видать там уже живут круче всех .
Ответить
+6
0
LEVgcUqs (Чернігів)
24.06.2021 в 10:17
Ну і дурень, або просто прикидається, футбол і ніякої політики. Я оці вже підсрачники пуйла рахуючи загарбані території України "своїми", а потім просять не змішувати політику зі спортом. І думають всі дурні і тільки футбол.
Ответить
+6
0
тутти-10 (Сумська область)
24.06.2021 в 10:13
Ця заява зроблена для внутрєннєво патрєбітєля, що сидить в болотах. Нам до того немає ніякого діла. 1. Вони показують своїм ватним дебілам ( з таким менталітетом, як наприклад, наш препиздент), що війни немає, окупації немає, що все це третя сторона нас рєшила пасоріть. 2. Відвести зло і розпач від вильоту своїх дороч.ерів. 3. Вони завідомо розуміють, що ніякої гри не буде. А це значить, що можна показати лишній раз своїм баранам, що хахли - це дурашки і слабаки, яким треба прісмотр старшево брата
Ответить
+10
0
avatar
Serega1111 (Киев)
24.06.2021 в 10:09
А вообще - приятно, что в высших эшелонах власти врага есть такие "умные" люди. Жаль только, что у нас - не лучше
Ответить
+7
0
avatar
Serega1111 (Киев)
24.06.2021 в 10:03
Этот Свищев походу с кокса не слезает
Ответить
+7
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
24.06.2021 в 10:01
Я предлагаю всем членам комитета государственной думы российской федерации - повеситься/застрелиться/утопиться... от слова СДОХНУТЬ!!!
Ответить
+7
-1
Mexxxxx (Просяная)
24.06.2021 в 09:53
Не в такие моменты проявляется "сближение народов" товарищ депутат. Сначала б награбленное вернуть, а там уже и товарищеские встречи можно обсудить
Ответить
+11
0
Serhio79 (Kyiv)
24.06.2021 в 10:38
Під награбованим ти мав на увазі Крим і Донбас?Якщо так, то пиши відкрито про це
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
24.06.2021 в 11:02
А це ще потрібно і роз'яснювати комусь. Ну для тих хто подумав щось інше - Крим і Донбас.
+1
0
pant678 (Крым)
24.06.2021 в 09:50
Было бы интересно посмотреть,но это в мирное время.А в военное были подобные матчи в Киеве между командой составленной с игроками Динамо Киев и ВВС Третьего Рейха.
Ответить
+7
-1
Serhio79 (Kyiv)
24.06.2021 в 10:40
Не порівнюй. Це все одно, що зіграти матч між збірною ордловських катів та українських полонених військових
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
24.06.2021 в 09:45
на кону Крым и Донбас --хорошая ставка победитель получает всё
Ответить
+2
-6
тутти-10 (Сумська область)
24.06.2021 в 09:59
А переможений тебе
Ответить
+4
0
football_soccer (Украина)
24.06.2021 в 09:44
Есть идея лучше. Наглые , толстые морды с их думы стенка на стенку против наглых, жирных морд с нашей рады, а впереди полутарометровый клоун с манией повышения тарифов против старого ботоксного деда , падкого на гимнасток .Вот это да . Пускай резвятся.А спортсменов не надо между собой стравливать
Ответить
+15
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.06.2021 в 09:42
)))))))) Чтобы Сидорчук вскрыл пару игроков?
Ответить
0
-7
avatar
Динамист (Киев)
24.06.2021 в 09:40
Вот посмотреть, госдума против Верховної Ради ,я понимаю зрелище,а играть против тестостероидн.убогих анонистов, конвенцией ООН запрещается даже.
Ответить
+11
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.06.2021 в 09:42
Бомба))))) Брат на брата, кум на кума!)))) Кличко на Валуева))))
Ответить
+1
-4
magnum power (БОМЖ)
24.06.2021 в 09:36
зі збірною лугандона зіграйте, якщо свербить. це ваш рівень.
Ответить
+15
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.06.2021 в 09:35
Не, не катит. Будет мордобой))) У них в думе одни дебилы сидят.
Ответить
+2
-2
Будєм разбіратся (Київ)
24.06.2021 в 09:34
Пісня про #уйла об’єднає вболівальників
Ответить
+14
0
Benderxxx
24.06.2021 в 09:33
Боюсь форма не сподобається
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.06.2021 в 09:43
Так нет той формы. Только рекламу сделали и все.
Ответить
0
-11
Olegyurchak (Хмельницький )
24.06.2021 в 09:32
Тільки після звільнення Криму та Донбасу.
Ответить
+10
0
тутти-10 (Сумська область)
24.06.2021 в 10:01
Цього мало. Репарації. На коліна перед родичами загиблих і перед пораненими. Якщо ті пробачать, тільки тоді можна подумати
Ответить
+6
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...