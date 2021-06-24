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УЕФА отменил правило выездного гола

Общие новости
Обновлено
(6 голосов)

С сезона 2021/2022

УЕФА отменил правило выездного гола

UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Правило выездных голов будет отменено из всех клубных турниров УЕФА. Данное нововведение будет действовать с сезона 2021/2022, об этом пишет УЕФА на своей странице в Твиттере.

В том случае, когда две команды отметятся равным количеством голов в двух матчах, тогда дополнительно будет назначено два тайма по 15 минут, а если победителя выявить не удастся, то команды пробьют пенальти.

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В статье: УЕФА
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Комментарии (14)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.06.2021 в 17:25
Попросту убрали одну из мотиваций бороться и скорее всего добавили больше эфирного времени трансляции, а значит и рекламы. А трансляция и реклама --- это деньги.
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+1
0
friday13 (Івано-Франківськ)
24.06.2021 в 17:23
чудове рішення. хочеш виграти - просто забий більше голів
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+3
0
football_soccer (Украина)
24.06.2021 в 17:18
Квалификация и плейф офф станет скучнее в разы. Если раньше при счёте 1-1 , 2-2 после первого матча , команде приезжающей в гости, надо было атаковать, то теперь 1-1 это просто ничья и риска будет меньше, никому атаковать не надо.
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+1
-1
аалекс ( Крым)
24.06.2021 в 17:25
Но есть и плюсы. Команда хозяйка не будет бояться пропустить гол и агрессивнее проявит себя в атаке.
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+1
0
аалекс ( Крым)
24.06.2021 в 17:14
Сколько людей-столько мнений. Время покажет-улучшение это или нет.
Ответить
0
0
Papaye (Dnipro)
24.06.2021 в 17:22
Возможно. Недавно видел нарезку моментов очень давнего матча и сильно бросилось в глаза насколько терялась интенсивность матча, когда вратарь забирал мяч в руки от своих, да ещё и без правила 6 секунд. Это же жуткая тягомотина была- в любой ситуации отдавали на кипера, а он подолгу ходил по штрафной с мячом в руках. Тогда как-то это не замечалось, а сейчас аж бесит. И не всем нравились такие нововведения, но не всегда изменения правил к худшему. Посмотрим.
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+1
0
denis066 (Днепр )
24.06.2021 в 16:55
Теперь отменить офсайд и руки в штрафной и идем дальше-меняем все правила...Какое вы имеете право менять правила это не вы их придумали...
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+2
-2
Lionsio (Киев)
24.06.2021 в 16:52
І певну перевагу отримуватиме команда, яка гратиме другий матч на своєму полі зі своїми уболівальниками...
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+2
0
karpatoman (Львів)
24.06.2021 в 16:51
Масштабне рішення.
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+5
-1
янковский ян (Запорожье)
24.06.2021 в 16:50
Ну это будет революция. Изменение тактики на первый матч и увеличение количества пенальти после двухматчей
Ответить
+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
24.06.2021 в 16:50
Зря. Стимул для гостевых команд вообще в атаку на идти. "Проиграем 0:2 или 1:3 - совершенно без разницы".
Ответить
+1
-2
grassion (Харьков)
24.06.2021 в 16:55
Разницу мячей же не отменили))
Ответить
+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
24.06.2021 в 17:43
А причем здесь разница мячей? Выиграл дома 2:1 и стой колом в обороне даже при 0:1 в ответке. Правильно здесь заметили - будет больше матчей с дополнительным временем и с пенальти. А значит больше времени трансляции и соответственно - больше рекламы. Во всяком нововведении (как и в этом) есть денежный интерес.
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.06.2021 в 16:48
Супер!
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+4
-1


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