УЕФА отменил правило выездного гола
С сезона 2021/2022
UEFA
Правило выездных голов будет отменено из всех клубных турниров УЕФА. Данное нововведение будет действовать с сезона 2021/2022, об этом пишет УЕФА на своей странице в Твиттере.
В том случае, когда две команды отметятся равным количеством голов в двух матчах, тогда дополнительно будет назначено два тайма по 15 минут, а если победителя выявить не удастся, то команды пробьют пенальти.
⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.— UEFA (@UEFA) June 24, 2021
Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL
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