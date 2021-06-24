УЕФА отменил правило выездного гола

Правило выездных голов будет отменено из всех клубных турниров УЕФА. Данное нововведение будет действовать с сезона 2021/2022, об этом пишет УЕФА на своей странице в Твиттере.

В том случае, когда две команды отметятся равным количеством голов в двух матчах, тогда дополнительно будет назначено два тайма по 15 минут, а если победителя выявить не удастся, то команды пробьют пенальти.