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Чеферин объяснил отмену правила выездного гола в еврокубках

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По его мнению, это правило сильно ущемляло хозяев матчей

Чеферин объяснил отмену правила выездного гола в еврокубках

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отмену правила выездного гола под эгидой организации.

"Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров под эгидой УЕФА с 1965 года. Однако вопрос о его отмене обсуждался на множестве заседаний в последние годы. Многие тренеры, болельщики и функционеры выражали сомнение в честности правила и склонялись к его отмене.

В настоящее время правило выездного гола противоречит первоначальной задумке. Фактически, оно не позволяет командам-хозяйкам атаковать, особенно в первом матче. Они боятся пропустить гол, который может дать сопернику ключевое преимущество. Также правило критикуют за момент несправедливости, когда домашняя команда, пропустив, должна забивать два мяча. Особенно это касается дополнительного времени.

Преимущество домашней команды уже не так важно, как в былые времена. Учитывая все факторы, исполнительный комитет УЕФА принял правильное решение, что выездной гол больше не должен считаться более ценным, чем тот, что был забит на своём поле", — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

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В статье: Александер Чеферин
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