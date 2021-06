Экс-защитник Сити - о ДР в один день с Месси: На двоих у нас 6 ЗМ, 4 ЛЧ, 10 Ла Лиг, 1 АПЛ

Экс-защитник "Манчестер Сити" Майка Ричардс пошутил насчет того, что день его рождения пришелся на 24 июня, как и у форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Thank you for all the birthday messages! Only the best have birthdays on 24th June! ???? La Liga ???? 7️⃣ Copa Del Rey ???? 7️⃣ Supercopa 6️⃣ Ballon d’Or 4️⃣ Champions League ???? 3️⃣ Super Cup ???? 3️⃣ Club World Cup ???? 1️⃣ Premier League ???? & 1️⃣ FA Cup ????... between us two alone!! ???????????????????? pic.twitter.com/ISQadMGpuF