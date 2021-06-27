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Дания и Италия вышли в 1/4 Евро, а Волынь осталась без тренера. Главные новости от 26 июня

Общие новости
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UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за субботу, 26 июня

Дания и Италия вышли в 1/4 Евро, а Волынь осталась без тренера. Главные новости от 26 июня

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andy Rain - Pool

UA-Футбол
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Дания эффектно разбила Уэльс в 1/8 финала Евро

Дания выглядела фаворитом противостояния еще до его начала, но все-таки итоговые 4:0 удивили. Датчане не просто выбили валлийцев, но и переиграли их в каждой линии, создавая моменты на любой вкус. Это был почти идеальный перфоманс - особенно если учесть, что Дания не побеждала в плей-офф крупных турниров с далекого 1998 года.

Италия в овертайме дожала Австрию и вышла в четвертьфинал

Неожиданно сложным получился матч против Австрии для команды Роберто Манчини, но в решающий момент тренер выполнил две результативные замены, выпустив Кьезу и Пессину, и Скуадра Адзурра шагнула дальше - 2:1. Примечательно, что еще в основное время австрийцы повели в счете, но гол Марко Арнаутовича был отменен из-за крохотного офсайда. Повезло Италии.

"Волынь" уволила Василия Сачко

Все логично. Год назад "Волынь" нанимала Сачко, чтобы он вывел команду в УПЛ, однако луцкий клуб финишировал лишь 7-м в Первой лиге, вдобавок вылетев из Кубка Украины уже в предварительном раунде. Это провал. Поговаривают, что следующим тренером "Волыни" может стать Олег Лужный, выступавший в Луцке еще в советские времена.

Анатолий Нуриев покинул "Минай"

Лучший бомбардир закарпатского клуба в прошлом сезоне сообщил, что стал свободным агентом, поблагодарив "Минай" за три года сотрудничества. В минувшем розыгрыше УПЛ Нуриев забил 10 голов в 22 турах, поэтому проблем с трудоустройством у него быть не должно. Есть даже информация, что Анатолий может отправится в чемпионат Турции.

"Вест Хэм" повесил ценник на Андрея Ярмоленко

У Андрея еще год по контракту, но "Молотобойцы" разочаровались в нем из-за постоянных травм. Как пишет Football London, клуб готов продать Ярмоленко уже этим летом всего лишь за 5 млн евро. Эта сумма вполне подъемна для турецких грандов, которых СМИ последние недели связывают с Андреем, но финальное решение, очевидно, будет принимать он сам.

"Динамо" близко к продаже Франа Соля в Сегунду

Как пишет Marca, Фран уже дал согласие на переход в "Эйбар", который по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры в Сегунду. Теперь баски проведут переговоры с руководством "Динамо", где все и решится. Желание Соля вернуться на родину более чем понятно: в прошлом сезоне в аренде в "Тенерифе" он забил 10 голов в 38 матчах, тогда как в Киеве на счету испанца лишь 4 гола в 23 играх. Разница налицо.

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