Украина и Англия вышли в 1/4 Евро, увольнение де Бура. Главные новости от 29 июня

Невероятно! Фантастика! Мы до сих пор не можем в это поверить, но сборная Украины впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы! Поединок против Швеции был равным, упорным, но команда Шевченко добилась желаемого за минуту до конца - отличился Артем Довбык из "Днепра-1". Можно ли представить более неожиданного героя?

Этот поединок было сложновато смотреть; команды много боролись и создали мало моментов. Тем не менее, Англия была лучше и победила заслуженно - голы на счету Стерлинга и Кейна. Поражение 0:2 стало финалом 15-летней эпохи Йоахима Лева в сборной Германии. Надо было ему уходить раньше. Англия же 3 июля в Риме сыграет против Украины в 1/4 Евро.

Неприятная новость из победного матча со Швецией: по ходу экстра-тайма Артему Беседину едва не оторвали ногу. Защитник "Тре Крунур" Даниэльссон получил за свой фол красную, но форварду "Динамо" от этого не легче. Он не смог самостоятельно покинуть поле, а на видео видно, как его колено неестественно выгнулось в другую сторону. На Евро мы Артема уже не увидим, это точно.

Недолго музыка играла. В сентябре 2020-го де Бур возглавил "Оранье", а уже через неполный год покидает команду. Боссов федерации не устроил вылет с чемпионата Европы от Чехии (0:2), и мы их понимаем. Другое дело, что де Бур и до этого имел скверную репутацию после "Кристал Пэлас" и "Интера", и его назначение в сборную изначально вызывало вопросы.

21-летний Кристиан играет на позиции правого вингера, но может также действовать слева и в оттяжке под нападающим. Последним клубом парня был "Гремио", но играл он в аренде за "Ботафого" в Серии Б, где и забил 2 гола в 28 матчах. Негусто, но и УПЛ - не бразильская лига. Посмотрим, в общем.

Роберто Мартинес обрадовал фанатов сборной Бельгии: ее главные звезды еще поборются на этом Евро! Де Брюйне и Азар не смогли закончить предыдущую игру с Португалией (1:0) из-за травм, но тренер говорит, что у них ничего сверхсерьезного, и они вскоре будут в строю. Для Бельгии это критически важно: в пятницу у нее четвертьфинал против Италии, и в одиночку Лукаку наверняка не справится.