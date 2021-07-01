Новый тренер Тоттенхэма, "предатель" Рафа Бенитес и кресты Беседина. Главные новости за 30 июня

UA-Футбол собрал для Вас ключевые новости футбола за среду, 30 июня. Основное внимание к себе привлекла АПЛ, где случилось два знаковых тренерских назначения, и где вскоре будет играть звёздный Джейдон Санчо.

"Тоттенхэм" объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера команды. Португальский специалист подписал со "шпорами" 2-летний контракт. Как и Жозе Моуриньо, уволенный из клуба в апреле, Санту является клиентом Жорже Мендеша. Ранее "Тоттенхэм" провалил переговоры с Антонио Конте, Паулу Фонсекой, Хуленом Лопетеги и Дженнаро Гаттузо, после чего и обратился к кандидатуру экс-тренера "Вулверхэмптона". В минувшем сезоне Эшпириту Санту финишировав с "волками" на 13-й позиции, а его команда чаще всех в лиге играла 0:0 и была 5-й с конца по забитым голам.

Рафаэль Бенитес трудоустроился в Ливерпуле. Правда, 61-летний специалист возглавил не одноименный клуб, а их заклятых врагов из "Эвертона". Контракт с "ирисками" рассчитан на 3 сезона. Это уже четвертое место работы Бенитеса в АПЛ после "Ливерпуля" (2004-10), "Челси" (2012-13) и "Ньюкасла" (2016-19). На "Гудисон Парк" Бенитес заменит Карло Анчелотти, вернувшегося в "Реал". Примечательно, что в 2015-м Рафа также заменил Анчелотти, в тот раз на посту наставника Мадрида.

"Манчестер Юнайтед" договорился о выкупе Джейдона Санчо из "Боруссии". Эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. За 21-летнего вингера Дортмунд получит 90 миллионов евро, также соглашение сторон подразумевает бонусы. В ближайшее время футболист сборной Англии пройдёт медобследование, после чего подпишет 5-летний контракт с МЮ. Джейдон является уроженцем Манчестера и воспитанником местного "Сити". В сезоне 2020/21 сыграл 38 матчей в составе "Боруссии" , забил 16 голов и отдал 20 ассистов.

Ещё об одном тренерском назначении в среду оттрубила "Фиорентина". Флорентийский клуб возглавит Винченцо Итальяно, контракт с которым рассчитан на два сезона. Примечательно, что это уже второй новый наставник для "фиалок" за месяц. 17 июня Дженнаро Гаттузо скоропостижно покинул "Фиорентину" спустя 2 недели пребывания в клубе, отказавшись работать без обещанного усиления. Итальяно последние два года провёл в "Специи". В минувшей кампании эта скромная команда финишировала 13-й в Серии А, опередив "Фиорентину" на одно очко.

Стали известны приблизительные сроки восстановления форварда сборной Украины Артёма Беседина. Напомним, Артём получил тяжёлую травму в триумфальном матче "жёлто-синих" со Швецией в 1/8 финала Евро. После игры Беседин был доставлен чартерным рейсом в Киев, где прошёл медобследование. МРТ показал, что форвард получил обширное повреждение, в том числе и крестообразных связок. При консервативном лечении Артём потратит на восстановление около полугода, сообщил главврач "Динамо" Андрей Шморгун.

Главный герой матча Украина – Швеция Артём Довбик привлёк внимание иностранных клубов. Автором победного гола в экстра-тайме 1/8 финала Евро интересуются сразу в трёх странах. Агент форварда "Днепра-1" Алексей Люндовский рассказал, что к нему по поводу Довбика обращались два известных клуба из Бельгии. Итальянский таблоид Tuttomercatoweb пошёл ещё дальше, заявив о запросах касательно Довбика со стороны "Торино" и "Реал Сосьедада". Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 1 млн евро.