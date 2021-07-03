Дани Алвес: Футбол стает более скучным - много тактики и физики. Неймар - волшебник

Фланговый защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес лестно отозвался об игре форварда "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара.

– Что вы думаете о Неймаре?

– Это гений, у него очень редкий талант. Его очень недооценивают. В нашей стране быть успешным – преступление. Думаю, он платит за то, что он бразилец. Если бы он родился в другой стране и делал все, что он делает, бил бы рекорды, то бразильцы оценивали бы его гораздо выше.

Неймар влюбляет детей в футбол. Когда я был ребенком, то полюбил футбол из-за волшебства, которое на поле устраивали бразильские игроки. Они делали что-то особенное, показывали, что такое настоящий футбол.

Футбол становится все более скучным – очень много тактики и физики. Футбол должен быть искусством, чем-то прекрасным. Когда ты смотришь на игру Неймара, то видишь именно это. Больше таких волшебников нет. Я очень люблю футбол, и я очень люблю смотреть на игру Неймара.

– Кого вы считаете лучшим игроком мира на данный момент?

– Неймар сейчас является лучшим в мире, – рассказал бразилец.