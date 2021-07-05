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Российского комментатора Губерниева внесли в черный список Минкульта. Он назвал решение "тупорылым"

Общие новости
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Он заявил, что последние десятилетия он поддерживал и поддерживает украинский спорт

Российского комментатора Губерниева внесли в черный список Минкульта. Он назвал решение "тупорылым"

Фото: Instagram

Новина українською

Министерство культуры и информационной политики Украины 1 июля 2021-го года на основании обращений СНБО Украины, СБУ и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания внесло российского комментатора "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. Таким образом, в Украине запрещены к показу фильмы, в которых снимался Губерниев. Добавим, что он входил в инициативную группу по выдвижению Путина в президенты России - страны, которая напала на Украину, оккупировала Крым и развязала военный конфликт в Донецкой и Луганской областях, жертвами которого стали тысячи украинцев.

Сам Губерниев разразился гневным комментарием по поводу решения украинских властей.

"Это, наверное, за то, что я последние десятилетия поддерживал украинский спорт, украинский биатлон, украинские лыжи, украинские прыжки в воду, украинское синхронное плавание. Много чего украинского спортивного я поддерживал и поддерживаю. У меня много друзей – замечательных украинских спортсменов, болельщиков и так далее.

Может быть, это за то, что я обращал внимание на то, что Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски? Именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы.

Ну так вот, министерство бескультурья украинского. Знаете, есть такая поговорка, русская и украинская: "дуракам закон не писан». Я не сомневаюсь, что братский украинский народ, влюбленный в мои репортажи, замечательные болельщики Украины, которые пишут мне письма, смотрят мои репортажи, слушают их – так вот, народ сделает все, чтобы ваше тупорылое, идиотское, смешное решение было отменено.

Я мог бы продолжать беспрепятственно приезжать на Украину, на мою любимую Украину, будучи по-настоящему любимым комментатором, народным артистом и так далее. В общем, правда завсегда сильнее кривды", - сказал Губерниев.

"И смех и грех. Все знают, как я поддерживаю украинской спорт: биатлон, лыжи, плавание, греблю и футбол.

Я действительно считал, что украинская команда может дойти до финала и отдавал должное команде Шевченко. Если посмотрите, то я называл Андрея учеником Лобановского и восхищался ребятами. Видимо, министерство культуры смутило то, что я обращал внимание на то, что их сборная говорит на русском языке.

Это решение министерства украинского бескультурья! Мне за них стыдно! Если я представляю угрозу национальной безопасности, поддерживая украинский спорт, то мне очень жалко этих людей", - цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".

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В статье: Дмитрий Губерниев
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