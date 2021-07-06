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Олимпик у края пропасти, операция Малиновского, разгром от Динамо. Главные новости от 5 июля

Общие новости
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UA-Football подготовил для Вас подборку наиважнейших новостей из мира футбола за вторник, 5 июня

Олимпик у края пропасти, операция Малиновского, разгром от Динамо. Главные новости от 5 июля

olimpik.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Олимпик" вот-вот прекратит существование

Бывший пресс-атташе донетчан Олег Барков пишет, что президент клуба Владислав Гельзин не нашел дополнительных источников финансирования, поэтому клуб с вероятностью 99% будет ликвидирован. Сейчас на контракте у "Олимпика" осталось всего 7 игроков, да и те еще не вышли из отпуска. Если Барков прав, то место донетчан в УПЛ займет "Минай", а закарпатцев в Первой лиге заменит "Перемога".

Малиновский перенесет операцию

Руслана уже давно беспокоила грыжа в животе, но он все-таки доиграл сезон, а затем и на Евро поехал, пускай и не в оптимальной форме. Теперь пришло время подлатать здоровье. Реабилитация после операции займет 40 дней. К новому розыгрышу Серии А украинец должен быть в строю: матчи в Италии начнутся 22 августа.

Суперкубок Украины, похоже, перенесен на сентябрь

Об этом уже вовсю пишут телеграм-каналы и СМИ. Запрос о переносе изначально подало "Динамо", которое делегировало больше всех футболистов в сборную на Евро. Клуб посчитал, что они просто не успеют подготовиться к 24 июля, и в УАФ с этим согласились. Новая возможная дата матча за Суперкубок Украины - 22 сентября.

"Динамо" разгромило любителей, "Шахтер" дожал немецких турок

Киевляне даже неосновным составом катком проехались по защите французского любительского клуба "Дивонн" - 5:0. Дубль за "Динамо" оформил форвард Владислав Кулач, пребывающий в клубе на просмотре. У "Шахтера" вторничный спарринг прошел куда сложнее: "Горняки" лишь на 85-й минуте дожали немецкий клуб "Тюркгюджю" - 2:1. Решающий мяч на счету Михаила Мудрыка.

Хочолава перебирается в крупнейший клуб Дании

ТК Футбол информирует, что "Копенгаген" практически согласовал переход Давида Хочолавы. Сумма сделки составит 2 млн евро плюс еще 2 млн бонусами. 27-летний грузин подпишет с датчанами контракт на 4 года. Напомним, Хочолава играет за "Шахтер" с 2017-го, но игроком основы не является, да и в целом чаще разочаровывает, чем радует своей игрой.

"Днепр-1" подписал двух вратарей за день

Редкость, не правда ли? Первый из голкиперов "Днепра-1" - румын Валентин Кожокару, успевший к своим 25 годам поиграть в Италии, на Кипре, а также в ряде клубов у себя на родине. Второй новичок - всем нам хорошо известный Евгений Паст, последнее время защищавший ворота "Десны". Кто из них будет основным в новом сезоне - вопрос на засыпку.

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