"Уложил бы его на газон". Моуриньо – о сравнениях с Конте и встрече с Роналду в новом сезоне

Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо высказался о том, что ему придется встретиться в Серии А с форвардом "Ювентуса" и экс-подопечным Криштиану Роналду. Также "Особенный" ответил на вопрос о сравнении с Антонио Конте.

"Роналду не стоит волноваться по поводу меня, ведь я не играю в центре обороны. Если бы я там играл, то уложил бы Криштиану на газон. Однако у меня нет нужных качеств, знаете, я уже слишком стар для этого".