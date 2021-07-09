  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Уложил бы его на газон". Моуриньо – о сравнениях с Конте и встрече с Роналду в новом сезоне

Общие новости
(1 голосов)

Жозе на связи

"Уложил бы его на газон". Моуриньо – о сравнениях с Конте и встрече с Роналду в новом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо высказался о том, что ему придется встретиться в Серии А с форвардом "Ювентуса" и экс-подопечным Криштиану Роналду. Также "Особенный" ответил на вопрос о сравнении с Антонио Конте.

Читайте такжеОсобенный верхом на мотороллере. Моуринью эффектно появился на базе Ромы. ВИДЕО

"Роналду не стоит волноваться по поводу меня, ведь я не играю в центре обороны. Если бы я там играл, то уложил бы Криштиану на газон. Однако у меня нет нужных качеств, знаете, я уже слишком стар для этого".

"В истории каждого клуба есть тренеры, которых нельзя сравнивать с остальными. Например, в "Интере" нельзя сравнивать Моуриньо и Эленио Эрреру с остальными наставниками".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Антонио Конте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
MSN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...