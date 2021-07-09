"Уложил бы его на газон". Моуриньо – о сравнениях с Конте и встрече с Роналду в новом сезоне
Жозе на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо высказался о том, что ему придется встретиться в Серии А с форвардом "Ювентуса" и экс-подопечным Криштиану Роналду. Также "Особенный" ответил на вопрос о сравнении с Антонио Конте.
"Роналду не стоит волноваться по поводу меня, ведь я не играю в центре обороны. Если бы я там играл, то уложил бы Криштиану на газон. Однако у меня нет нужных качеств, знаете, я уже слишком стар для этого".
"В истории каждого клуба есть тренеры, которых нельзя сравнивать с остальными. Например, в "Интере" нельзя сравнивать Моуриньо и Эленио Эрреру с остальными наставниками".
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