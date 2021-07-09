Луи Ван Гал – главный кандидат на должность тренера сборной Нидерландов

Бывший главный тренер сборной Нидерландов, "Барселоны", "Аякса", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Гал может вернуться на должность в стан "Оранье".

По информации издания AD.nl, 69-летний специалист является главным кандидатом на пост наставника "Заводного Апельсина". Сейчас представители Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) находятся в Португалии и ведут переговоры с Ван Галом, у которого есть дом в этой стране.

Напомним, сборная Нидерландов прекрасно выступила на групповом этапе (3 победы в 3 матчах), однако на стадии 1/8 финала голландцы вылетели от Чехии (0:2). После этого поражения Франк Де Бур был отправлен в отставку.