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Луи Ван Гал – главный кандидат на должность тренера сборной Нидерландов

Общие новости
(1 голосов)

Опытный наставник

Луи Ван Гал – главный кандидат на должность тренера сборной Нидерландов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Нидерландов, "Барселоны", "Аякса", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Гал может вернуться на должность в стан "Оранье".

По информации издания AD.nl, 69-летний специалист является главным кандидатом на пост наставника "Заводного Апельсина". Сейчас представители Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) находятся в Португалии и ведут переговоры с Ван Галом, у которого есть дом в этой стране.

Напомним, сборная Нидерландов прекрасно выступила на групповом этапе (3 победы в 3 матчах), однако на стадии 1/8 финала голландцы вылетели от Чехии (0:2). После этого поражения Франк Де Бур был отправлен в отставку.

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В статье: Нидерланды Луи Ван Гал
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Источник:
AD.nl

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
09.07.2021 в 11:34
Лобан его уничтожил.
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