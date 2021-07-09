Луи Ван Гал – главный кандидат на должность тренера сборной Нидерландов
Опытный наставник
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Бывший главный тренер сборной Нидерландов, "Барселоны", "Аякса", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Гал может вернуться на должность в стан "Оранье".
По информации издания AD.nl, 69-летний специалист является главным кандидатом на пост наставника "Заводного Апельсина". Сейчас представители Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) находятся в Португалии и ведут переговоры с Ван Галом, у которого есть дом в этой стране.
Напомним, сборная Нидерландов прекрасно выступила на групповом этапе (3 победы в 3 матчах), однако на стадии 1/8 финала голландцы вылетели от Чехии (0:2). После этого поражения Франк Де Бур был отправлен в отставку.
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