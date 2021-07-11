Желько Любенович возглавил клуб в Сербии
Один из главных гвардейцев украинского футбола среди легионеров начал тренерскую карьеру
Хорошо знакомый украинским любителям футбола по выступлениям в криворожском "Кривбассе", симферопольской "Таврии", "Александрии" и луганской "Заре" серб Желько Любенович в начале этой недели был назначен на пост главного тренера ФК "1 Мая" из города Рума. Отметивший накануне свое 40-летие выпускник Центра лицензирования тренеров УАФ подписал с ним соглашение сроком на один год.
Перед Любеновичем и выступающей во второй лиге чемпионата Сербии его командой поставлена задача в сезоне-2021/22 занять место не ниже четвертого (среди 16 участников).
С руководством клуба у меня сформировались хорошие рабочие отношения, - сказал Желько Любенович в разговоре с корреспондентом UA-Футбол. - С их стороны чувствую доверие по части организации клубной работы. В ближайшее время предстоит многое сделать для создания конкурентноспособной команды. В ее составе есть семь игроков хорошего уровня, к которым планируем подобрать еще пятерых-шестерых - и тогда, надеюсь, у нас будут неплохие перспективы. В общем, берусь за работу в новом клубе с большим энтузиазмом.
Напомним, что в украинском футболе Желько Любенович дебютировал во второй половине сезона-2005/06, подписав контракт с "Кривбассом". Последним клубом в его карьере была "Заря", в которой он завершил выступления в сезоне-2017/18. Всего на его счету 41 гол в 303-х матчах Чемпионата Украины.
Еще будучи игроком, он начал учебу на тренерских курсах в Центре лицензирования УАФ, после чего спустя год окончательно повесил бутсы на гвоздь. В этом году Любенович продолжает обучение на лицензию категории "Pro".
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