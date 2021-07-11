  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

УЕФА может расширить Евро до 32 команд

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

С 2028-го года

УЕФА может расширить Евро до 32 команд

Associated Press

Новина українською

УЕФА может увеличить количество сборных, которые учавстсуют в чемпионате Европы, об этом сообщает портал Associated Press.

Изменения в регламент могут внести до 2023 года, а в силу изменения вступят с 2028 года.

До ЧЕ-2016 во Франции в континентальном европейском первенстве принимали участие 16 команд - сейчас на Евро играют 24 коллектива.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Евро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Associated Press

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
friday13 (Івано-Франківськ)
11.07.2021 в 18:02
16 оптимально. немає прохідних матчів
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
11.07.2021 в 17:59
А если серьезно, то при 32-х участниках надо менять всю систему отбора. 16 лучших сборных чтобы попадали напрямую, а остальные играли отбор типа, как квалификация в Лигу Чемпионов. Причем, чтобы начинали фареры, мальты и гибралтары, а более крепкие сборные чтобы подключались позже.
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
11.07.2021 в 18:07
Я конечно прошу прощения, но про ТАКОЕ вообще нельзя серъезно разговаривать. Надеюсь, в УЕФА просто коллективный тепловой удар, а не чего пострашнее ... )
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
11.07.2021 в 17:57
Надо проводить открытый Чемпионат Европы:)
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
11.07.2021 в 18:00
+1, ЧЕ в каждый дом, никто не уйдет обиженным ...
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
11.07.2021 в 18:00
И тогда Лео Месси может стать чемпионом Европы)
0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
11.07.2021 в 17:54
Краще до 64-х.
Ответить
+1
0
жека-киев (биг виладж)
11.07.2021 в 17:53
Пропоную 60, ще з Африки можна дібрати!
Ответить
+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
11.07.2021 в 17:52
Идиотизм, по другому и не скажешь. Где, каком турнире после отбора в финальной части будет играть больше 50% участников отбора? Зачем тогда тот отборочный турнир? Всех - сразу в финальный!
Ответить
0
0
karpatoman (Львів)
11.07.2021 в 17:48
Це якась маячня. Може тоді всі 55? Чи скільки їх там є?
Ответить
0
0
sawyer1936
11.07.2021 в 17:47
Давайте сразу всех, и отбор проводить не надо.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...