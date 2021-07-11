УЕФА может расширить Евро до 32 команд
С 2028-го года
Associated Press
УЕФА может увеличить количество сборных, которые учавстсуют в чемпионате Европы, об этом сообщает портал Associated Press.
Изменения в регламент могут внести до 2023 года, а в силу изменения вступят с 2028 года.
До ЧЕ-2016 во Франции в континентальном европейском первенстве принимали участие 16 команд - сейчас на Евро играют 24 коллектива.
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Источник:Associated Press
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Комментарии (11)
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friday13 (Івано-Франківськ)
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Лекарь (село Дарница)
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2.dc (Николаев)
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Лекарь (село Дарница)
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