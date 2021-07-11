УЕФА может расширить Евро до 32 команд

УЕФА может увеличить количество сборных, которые учавстсуют в чемпионате Европы, об этом сообщает портал Associated Press.

Изменения в регламент могут внести до 2023 года, а в силу изменения вступят с 2028 года.

До ЧЕ-2016 во Франции в континентальном европейском первенстве принимали участие 16 команд - сейчас на Евро играют 24 коллектива.