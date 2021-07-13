Сборная Украины проведет матч с Чехией 8 сентября в Пльзене
Вместительность стадиона около 12 тысяч зрителей
Товарищеская встреча между сборными Чехии и Украины, которая должна состояться 8 сентября текущего года, пройдет в Пльзене на домашнем стадионе местного клуба "Виктория".
Об этом пишет сайт Футбольной ассоциации Чехии.
Эта арена вмещает около 12 тыс. зрителей. Время начала матча будет определено позднее.
Матч против сборной Чехии станет третьим для сборной Украины в сентябре 2021 года. 1 сентября украинцы сыграют на выезде против Казахстана, а 4 сентября - примем Францию (Киев). Оба эти матчи состоятся в рамках отбора на чемпионат мира.
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