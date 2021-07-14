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Революция в Олимпике, проблемы Миная, вылет Григорчука. Главные новости от 13 июля

Общие новости
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UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 13 июля

Революция в Олимпике, проблемы Миная, вылет Григорчука. Главные новости от 13 июля

Фото: fcshakhter.by

UA-Футбол
Новина українською

Наши в ЛЧ: Вернидуб, Зубков и Харатин прошли дальше, Григорчук вылетел

Вчера сыграли ответные матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Отметим, что дальше прошел "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба - он по сумме двух матчей разбил албанскую "Теуту" 4:0. Не испытал проблем против "Приштины" и "Ференцварош" Игоря Харатина и Александра Зубкова - 3:0 дома и 3:1 на выезде. А вот солигорский "Шахтер", которым руководит Роман Григорчук, из Лиги чемпионов выбыл, повторно проиграв "Лудогорцу" - 0:1.

"Олимпик" сменит спонсора и будет играть в Первой лиге

Об этом заявил президент "Олимпика" Владислав Гельзин. По его словам, "к нему пришли хлопцы, которые готовы сохранить клуб", но не в УПЛ, а только в Первой лиге. Имен "хлопцев" функционер не назвал, отметив лишь, что у "Олимпика" будет новое руководство. Почти сразу в СМИ пошли разговоры, что главный тренер Роман Санжар покидает команду - видимо, в планы нового собственника он не входит.

На "Минай" наложен запрет на трансферы

По крайней мере, так пишут СМИ. Причина наказания от ФИФА - невыплата "Минаем" бонуса солидарности за 21-летнего хорвата Мислава Матича, выступавшего на Закарпатье в прошлом сезоне. Бан от ФИФА рассчитан на три трансферных окна. Для закарпатской команды это катастрофа, ведь она неожиданно осталась в УПЛ и теперь ей срочно необходимо усиление.

Вербич и Де Пена вернулись в общую группу "Динамо"

Особенно рады за словенца - он не играл за киевлян с декабря прошлого года, борясь с травмой колена и ее рецидивами. Де Пена же получил повреждение в недавнем спарринге против "Люцерна", но оно оказалось некритичным, поэтому врачи разрешили ему возвращаться к работе. Таким образом, вне общей группы чемпиона Украины остались лишь защитник Денис Попов и вратарь Руслан Нещерет.

"Мариуполь" снова арендовал трех "Горняков"

Алексей Кащук, Максим Чех и Александр Драмбаев выступали за "Мариуполь" в прошлом сезоне, пребывая на контракте у "Шахтера", и в новом розыгрыше ситуация повторится. Всем парням по 20-22 года; они вызываются в украинскую молодежку, а вот за "Шахтер" не сыграли ни минуты.

"ПСЖ" продал защитника и подпишет героя Евро-2020

Парижане продали 21-летнего левого защитника Митчелла Баккера в "Байер" за 7 млн евро с опцией обратного выкупа в течение двух лет. Молодой голландец регулярно выходил, пока разрыв крестов залечивал Хуан Бернат, но теперь, когда испанец в строю, удерживать его не было смысла. Также СМИ пишут, что "ПСЖ" договорился и на этой неделе объявит о трансфере Джанлуиджи Доннаруммы, у которого истек контракт с "Миланом". Да-да, это тот самый голкипер, который выиграл для Италии серии пенальти в полуфинале и финале Евро. То-то Кейлор Навас обрадуется!

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