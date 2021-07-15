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ПСЖ взял лучшего игрока Евро, Минай снова в УПЛ и крах Карпат. Главные новости за 14 июля

Общие новости
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(2 голосов)

А также спарринг ДК и матч в честь Марадоны

ПСЖ взял лучшего игрока Евро, Минай снова в УПЛ и крах Карпат. Главные новости за 14 июля

psg.fr

UA-Футбол
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Мы собрали для Вас подборку главных новостей в мире футбола за среду, 14 июля.

ПСЖ подписал Доннарумму

ПСЖ продолжает вести агрессивную трансферную политику, подписав очередного звёздного новичка в это окно. Помимо покупки латераля "Интера" Ашрафа Хакими за 60+11 миллионов евро французский гранд взял уже третьего свободного агента – вслед за Джорджиньо Вейналдумом и Серхио Рамосом контракт с "Пари Сен-Жермен" подписал ещё и лучший игрок прошедшего Евро Джанлуиджи Доннарумма. Итальянец поставил подпись под 5-летним соглашением. До этого Джиджи провёл всю карьеру в "Милане", за основу которых выступал с 2015-го года, проведя 251 матч за "россонери" к 22-м годам.

Минай вернулся в УПЛ

Худшая команда прошлого сезона УПЛ сразу же вернулась обратно. После того, как донецкий "Олимпик" отказался от участия в чемпионате УПЛ, дончан в элитном дивизионе заменит закарпатский клуб. Ранее другие участники УПЛ дали добро на возвращение в чемпионат "Миная", а в среду данную инициативу утвердил и Исполнительный комитет УАФ. В минувшей кампании у "Миная" было 18 очков после 26 туров.

Крах Карпат

Очередной проект "Карпат" потерпел крах. Совладелец и президент львовского клуба Олег Смалийчук заявил, что команда не только выходит из профессионального футбола, но при этом также не планирует заявляться и на аматорском уровне. "К сожалению, наш план перезапуска "Карпат" не удался. Поэтому клуб выходит из профессионального футбола и не заявляется в аматоры чемпионата Украины. Но мы не можем закрыть клуб без согласия другого совладельца, поэтому пока он продолжает существование и будет работать над погашением старых долгов", – заявил Смалийчук.

Победа Динамо в спарринге и очередной гол Шкурина

"Динамо" провело свой второй контрольный матч на втором западноевропейском сборе, обыграв швейцарский "Сьон" со счётом 2:0. Единственные голы в поединке в первые полчаса забили Жерсон Родригес и Илья Шкурин. Для белоруса это второй гол в двух встречах за киевлян. Следующим соперников "Динамо" станет французский "Эвиан", спарринг с которым назначен на четверг.

Италия и Аргентина хотят провести матч в честь Марадоны

Конфедерация футбола Южной Америки предложила УЕФА провести матч между сборными Аргентины и Италии, победителями прошедших Копа Америка и Евро. Товарищескую игру хотят провести в память о Диего Марадоне, ушедшего из жизни в прошлом году. Из-за проблем с календарем игра может пройти уже в 2022 году. В 1985 и 1993 годах между чемпионами Европы и Южной Америки разыгрывался Кубок Артемио Франки. В 1985-м Франция победила Уругвай (2:0), а в 1993-м Аргентина обыграла Данию (1:1, 5:4 в серии пенальти).

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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
15.07.2021 в 07:44
Ну не дураки ли? Сначала забрали средства существованию, оставили человека ни с чем, на голодную смерть, а потом ещё и турнир в честь его проводят, тупота.
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