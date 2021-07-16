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Саудовская Аравия с Италией хочет провести ЧМ-2030

Общие новости
(1 голосов)

Саудовцы рассматривают возможность провести чемпионат мира на территории своей страны

Саудовская Аравия с Италией хочет провести ЧМ-2030

google.co.uk

Новина українською

Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2030 вместе с Италией, сообщает The Athletic.

По информации источника, саудовцы рассматривают возможность провести чемпионат мира на территории своей страны и хотят подать заявку совместно с Италией. Планы подать заявку на проведение ЧМ-2030 уже выразили Марокко, Уругвай (совместно с Аргентиной, Парагваем и Чили), Румыния (совместно с Грецией, Болгарией и Сербией), а также Испания (совместно с Португалией). Также в проведении турнира заинтересованы Англия и Китай.

Отметим, что с ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, количество участников турнира будет увеличено с 32 до 48.

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В статье: ЧМ-2030
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Комментарии (9)
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янковский ян (Запорожье)
16.07.2021 в 19:11
Ссуды понимают что самим им после Катара недадут. Так они с собой корову тянут.
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0
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football_soccer (Украина)
16.07.2021 в 19:03
2034. Андорра - Непал . Хардкор, две футбольные сверхдержавы и совсем рядом друг возле друга
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0
0
Laborer (Dnipro)
16.07.2021 в 18:57
А сауды про ЧМ (уже ставший для многих геморройным) в Катаре не слышали? Или пока на всем Аравийском полуострове не сыграют, они не успокоятся?
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0
0
football_soccer (Украина)
16.07.2021 в 19:05
они через спорт пытаются отмыть имидж страны . В формулу 1 вообще сотни миллионов вкидывают. Вот и до футбольчика дошли
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.07.2021 в 18:31
А потом Канада с Новой Зеландией.
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+4
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
16.07.2021 в 18:24
Антарктида и Африка
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+3
0
Tenma7 (Чернигов)
16.07.2021 в 17:49
А Япония с Португалией не хотят случайно совместно тоже провести?
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+4
0
avatar
Loader (Днепр)
16.07.2021 в 18:06
Ну арабы не так далеко от Италии, как в твоем случае.) Вопрос здесь в другом: не думаю, что кто-нибудь через восемь лет после Катара опять согласится на зимний формат проведения, который рубит все чемпионаты по всему миру. Ну и Италия зимой... Тот же Милан под снегом... Не, фигня все это. Вот Испания с Португалией наиболее вероятный вариант из описанных.
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+5
-1
Alex-696 (Немирів)
16.07.2021 в 18:57
США, Канада і Мексика - відстані набагато більші.
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0
0


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