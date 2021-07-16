Саудовская Аравия с Италией хочет провести ЧМ-2030
Саудовцы рассматривают возможность провести чемпионат мира на территории своей страны
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Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2030 вместе с Италией, сообщает The Athletic.
По информации источника, саудовцы рассматривают возможность провести чемпионат мира на территории своей страны и хотят подать заявку совместно с Италией. Планы подать заявку на проведение ЧМ-2030 уже выразили Марокко, Уругвай (совместно с Аргентиной, Парагваем и Чили), Румыния (совместно с Грецией, Болгарией и Сербией), а также Испания (совместно с Португалией). Также в проведении турнира заинтересованы Англия и Китай.
Отметим, что с ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, количество участников турнира будет увеличено с 32 до 48.
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