Экс-форвард Шахтера Эдуардо стал консулом Хорватии
В бразильском регионе
Фейсбук
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и донецкого "Шахтера" Эдуардо стал почетным консулом Хорватии в Бразилии. Об этом в своем фейсбуке сообщил экс-президент киевского "Арсенала" и почетный консул Украины в Хорватии.
Напомним, хорват играл за "горняков" с 2010 по 2014 год и с 2015 по 2016 год.
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
19.07.2021 в 00:26
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