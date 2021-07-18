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Экс-форвард Шахтера Эдуардо стал консулом Хорватии

Общие новости
(1 голосов)

В бразильском регионе

Экс-форвард Шахтера Эдуардо стал консулом Хорватии

Фейсбук

Новина українською

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и донецкого "Шахтера" Эдуардо стал почетным консулом Хорватии в Бразилии. Об этом в своем фейсбуке сообщил экс-президент киевского "Арсенала" и почетный консул Украины в Хорватии.

Напомним, хорват играл за "горняков" с 2010 по 2014 год и с 2015 по 2016 год.

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В статье: Эдуардо Ивица Пирич
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
19.07.2021 в 00:26
Почесний консул повідомив про почесного консула, це є доволі почесно.
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