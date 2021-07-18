Экс-форвард Шахтера Эдуардо стал консулом Хорватии

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и донецкого "Шахтера" Эдуардо стал почетным консулом Хорватии в Бразилии. Об этом в своем фейсбуке сообщил экс-президент киевского "Арсенала" и почетный консул Украины в Хорватии.

Напомним, хорват играл за "горняков" с 2010 по 2014 год и с 2015 по 2016 год.