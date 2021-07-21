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Кто сыграет в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ

Общие новости
(1 голосов)
Кто сыграет в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ

Фото: Soccer.ru

Новина українською

Определились все участники 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ.

Накануне завершились соревнования группового этапа турнира.

В 1/4 между собой сыграют

25 июля

  • Катар - Сальвадор
  • Мексика - Гондурас

26 июля

  • Коста-Рика - Канада
  • США - Ямайка
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В статье: Гондурас США Катар Кубок КОНКАКАФ
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.07.2021 в 22:02
Мексика!!!
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