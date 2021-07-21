Кто сыграет в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ
Фото: Soccer.ru
Определились все участники 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ.
Накануне завершились соревнования группового этапа турнира.
В 1/4 между собой сыграют
25 июля
- Катар - Сальвадор
- Мексика - Гондурас
26 июля
- Коста-Рика - Канада
- США - Ямайка
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Спарринги клубов УПЛ: Все кроме Динамо завершили летнюю подготовку. У Киева ещё два матча
- Стала известна дата перенесенного матча между Динамо и Минаем
- Еще одни Карпаты могут прекратить свое существование
- Кейн согласовал пятилетний контракт с Манчестер Сити
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.07.2021 в 22:02
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...