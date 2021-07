Деньги не поделили? Чтобы не допустить фиксированного результата, защитник дважды забил в свои ворота

В чемпионате Ганы 24-летний защитник Хасмин Муса из клуба "Интер Эллис" дважды забивал голы в ворота собственной команды, чтобы сорвать договорную игру.

Футболист вышел на поле со скамейки запасных и забил 2 автогола за последние 12 минут. В итоге его клуб проиграл 0:7.

Видеозаписи автоголов стали вирусными в соцсетях, ведь защитник даже не пытался скрыть свой поступок.

Это была последняя игра сезона. Команда Хасмина Мусы уже вылетела из высшего дивизиона Ганы. Сам футболист был заменен после двух забитых мячей в свои ворота. В свою очередь его клуб опроверг информацию, якобы игра была договорной, а федерация футбола Ганы начала расследование инцидента.

The craziest own goals ever in the history of football.



Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9