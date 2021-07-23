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Деньги не поделили? Чтобы не допустить фиксированного результата, защитник дважды забил в свои ворота

Общие новости
(1 голосов)

В Украине таких случаев не бывало

Деньги не поделили? Чтобы не допустить фиксированного результата, защитник дважды забил в свои ворота

Фото: Goal

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В чемпионате Ганы 24-летний защитник Хасмин Муса из клуба "Интер Эллис" дважды забивал голы в ворота собственной команды, чтобы сорвать договорную игру.

Футболист вышел на поле со скамейки запасных и забил 2 автогола за последние 12 минут. В итоге его клуб проиграл 0:7.

Видеозаписи автоголов стали вирусными в соцсетях, ведь защитник даже не пытался скрыть свой поступок.

После игры моя команда похвалила меня за то, что я сделал. Я пообещал своему тренеру, что если он позволит выйти на поле со скамейки запасных, то я испорчу паре.

Дело в том, что я слышал в нашем отеле, что была ставка на точный счет 5:1 против моего клуба. Я решил испортить эту ставку, потому что, в принципе, не одобряю эту деятельность, - цитирует футболиста Give me Sport.

Это была последняя игра сезона. Команда Хасмина Мусы уже вылетела из высшего дивизиона Ганы. Сам футболист был заменен после двух забитых мячей в свои ворота. В свою очередь его клуб опроверг информацию, якобы игра была договорной, а федерация футбола Ганы начала расследование инцидента.

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Комментарии (1)
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grassion (Харьков)
23.07.2021 в 00:33
У нас хоть сдавать матчи умеют) А Это - сильно!!!
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