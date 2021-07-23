Деньги не поделили? Чтобы не допустить фиксированного результата, защитник дважды забил в свои ворота
В Украине таких случаев не бывало
Фото: Goal
В чемпионате Ганы 24-летний защитник Хасмин Муса из клуба "Интер Эллис" дважды забивал голы в ворота собственной команды, чтобы сорвать договорную игру.
Футболист вышел на поле со скамейки запасных и забил 2 автогола за последние 12 минут. В итоге его клуб проиграл 0:7.
Видеозаписи автоголов стали вирусными в соцсетях, ведь защитник даже не пытался скрыть свой поступок.
После игры моя команда похвалила меня за то, что я сделал. Я пообещал своему тренеру, что если он позволит выйти на поле со скамейки запасных, то я испорчу паре.
Дело в том, что я слышал в нашем отеле, что была ставка на точный счет 5:1 против моего клуба. Я решил испортить эту ставку, потому что, в принципе, не одобряю эту деятельность, - цитирует футболиста Give me Sport.
Это была последняя игра сезона. Команда Хасмина Мусы уже вылетела из высшего дивизиона Ганы. Сам футболист был заменен после двух забитых мячей в свои ворота. В свою очередь его клуб опроверг информацию, якобы игра была договорной, а федерация футбола Ганы начала расследование инцидента.
The craziest own goals ever in the history of football.— Saddick Adams (@SaddickAdams) July 19, 2021
Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9
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