Олимпиада. Хет-трик Жиньяка приносит Франции первую победу, неудача Бразилии
В Японии стартовал второй тур ОИ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу стартовал второй тур группового этапа Олимпиады по футболу. Утром состоялось по матчу в группах A, B, C и D.
Франция – ЮАР 4:3
Голы: Жиньяк (57, 78, 86), Саванье (90+2) – Кодисан (53), Макгопа (73), Мокоена (82)
После провального старта Олимпиады Франции сегодня была жизненно необходима победа над ЮАР, чтобы рассчитывать на выход из квартета, и благодаря великолепному Андре-Пьеру Жиньяку им удалось достичь цели. Африканцы по ходу второго тайма трижды вели в счёте, но каждый раз французский ветеран почти мгновенно восстанавливал паритет. А в компенсированное время Жиньяк отдал результативный пас на Тежи Саванье, вырвавшего первые три очка для своей команды на турнире.
Новая Зеландия – Гондурас 2:3
Голы: Какаче (10), Вуд (49) – Палма (45), Обрегон (78), Ривас (87)
Новая Зеландия и Гондурас тоже решили устроить перестрелку с камбеком. Представители Центральной Америки уступали до 78 минуты встречи, но в концовке собрались и вырвали победу. Теперь команды делят вторую строчку в таблице группы, имея по 3 очка с разницей мячей 3:3.
Египет – Аргентина 0:1
Гол: Медина (52)
А вот латиноамериканские сборные сегодня выступили скромно. Правда, Аргентине хватило и единственного гола от хавбека “Ланса” Факундо Медины, чтобы обеспечить себе победу над Египтом и первые очки в копилке. В финальном туре аргентинским вундеркиндам предстоит заруба с Испанией.
Бразилия – Кот-д’Ивуар 0:0
Лидеры группы D не стали рисковать, и расписали нервную нулевую ничью. Бразилия играла в меньшинстве с 14-й минуты из-за удаления Дугласа Луиса, так что критиковать их за осторожный стиль не станем. Ивуарийцы ответили на это своей красной от Куасси Эбуэ на 79-й. Но на этом яркие события встречи и закончились.
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