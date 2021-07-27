Провал Харлан, мучения Металлиста и перестрелка в Полтаве. Главные новости от 26 июля

Увы и ах. Одна из главных звезд олимпийской команды Украины на играх в Токио Ольга Харлан проиграла в первом же раунде. Титулованная саблистка из Николаева уступила китаянке Хеньюн Ян, занимающей 45-е место в мировом рейтинге со счетом 12:15. На этом Олимпиада для Харлан закончена, ведь в командные состязания Украина не пробилась. Обидно.

Пожалуй, это самый яркий матч первого тура УПЛ. "Ворскла" и "Днепр-1" забивали как в свои ворота, так и в чужие; Руслан Степанюк отметился шедевральным ударом издали; арбитры очевидно проморгали офсайд у героя Евро Артема Довбыка. Ну а закончилось шоу справедливой ничьей - 2:2. Вот бы все матчи в УПЛ были такими - глядишь, и зрителей на трибунах собиралось бы куда больше.

Возрожденный "Металлист" дебютировал в Первой лиге со скандальной победы над "Альянсом" - 2:0. В теории боссы клуба могут быть довольны, на практике - не очень, ведь голы харьковчане забили уже после того, как арбитр показал две неоднозначных красных карточки игрокам "Альянса", буквально взбесив скамейку хозяев. За "Металлист" оба мяча забил звездный плеймейкер Фарес Балули, начинавший карьеру в "Лионе".

Маркиньос Сиприано проведет следующий сезон в середняке швейцарского чемпионата на правах аренды. Бразильцу уже 22 года, он выступает за "Горняков" с 2018-го, но большинство поклонников клуба наверняка и не знает, на какой позиции он играет - так редко Сиприано появляется на поле. Аренда в такой ситуации - логичный шаг.

Вслед за Серхио Рамосом "Реал" покидает и второй основной центрбек. Рафаэлю Варану уже 28 лет, и он решил попробовать в карьере что-то еще, помимо Мадрида. По словам Джанлуки Ди Марцио, Николо Скиры и других топовых инсайдеров, переход француза в "МЮ" - дело нескольких дней. За защитника "Красные дьяволы" заплатят "Реалу" 50 млн евро плюс бонусы; сам Варан будет зарабатывать на "Олд Траффорд" 12 млн евро в год.

Увы, травма Виталия Пономаря оказалась серьезной - у нападающего "Металлиста-1925" разрыв ахиллова сухожилия. Это означает, что до конца года на поле мы его точно не увидим. Для харьковчан это большая потеря: во второй половине прошлого сезона Пономарь забил 6 голов в 10 матчах. Тренер Валерий Кривенцов уже пообещал, что клуб подпишет Виталию замену.