Гол имени Тофика Бахрамова. Юбилей, возможно, самого неоднозначного события в истории футбола

В решающем матче английского мундиаля-1966, прошедшем 30 июля на лондонском "Уэмбли", встретились команда хозяев турнира и сборная ФРГ. С трибун за поединком наблюдали почти 97 тысяч зрителей, включая королеву Великобритании Елизавету II, а британская телеаудитория достигла 32,3 миллиона человек, что сделало трансляцию матча самым популярным телевизионным событием в Великобритании за всю историю.

Уже к середине первого тайма соперники обменялись голами – на мяч Хельмута Халлера ответил Джефф Херст. Ничейный счет сохранялся вплоть до 77-й минуты, пока Мартин Питерс после розыгрыша углового не вывел "трех львов" вперед. Британские болельщики уже начали было петь победную песню, когда Вольфганг Вебер за минуту до финального свистка в суматохе у ворот англичан затолкал мяч в сетку, переведя игру в дополнительное время и заставив стадион умолкнуть.

Развязка наступила на исходе первого овертайма. На 101-й минуте Алан Болл прорвался по правому флангу и отдал пас в штрафную, где немецкие защитники позволили Джеффу Херсту принять передачу, развернуться и мощно пробить в падении. Мяч ударился о перекладину, отскочил вниз, приземлившись в линию ворот или около нее, и вылетел в поле. К нему устремились нападающий англичан Роджер Хант и защитник сборной ФРГ Вольфганг Вебер. Немец был первым на мяче и головой выбил его за ворота, британец же, притормозив, победно вскинул вверх руку, завопив: "Это гол!". Вслед за ним начали ликовать, празднуя успех, и остальные игроки хозяев. Футболисты Бундестима, напротив, принялись убеждать арбитра встречи швейцарца Готфрида Динста, что мяч не пересек линию. Главный судья не был готов принять судьбоносное решение в одиночку, поскольку не успел разглядеть эпизод во всех подробностях. Да и вообще, все произошло так быстро, что невооруженным глазом со стороны поля просто невозможно было определить, пересек мяч линию ворот или нет. Динст остановил игру и, пробиваясь через кричащих игроков, подбежал за советом к боковому рефери Тофику Бахрамову. По правилам, в случае взятия ворот лайнсмену следовало бежать к центру поля, но тут он оставался на месте. Однако, на вопрос, был ли гол, советский судья невозмутимо и безапелляционно кивнул головой: "Был!" и махнул флажком в сторону центрального круга. Его убежденность в легитимности взятия ворот мгновенно передалась главному судье, который уверенно показал на центр.

"Уэмбли" вспыхнул от радости, которая в секунду разлилась по трибунам, а немцы окружили Бахрамова. Они что-то громко пытались ему доказать, бесконечно выкрикивая "Найн! Найн", но арбитр из Азербайджана был непреклонен, всем своим видом демонстрируя, что спорить с ним – бесполезно. Дальнейшие отчаянные попытки сборной ФРГ отыграться лишь обнажили ее защиту и привели к тому, что на заключительной минуте британцы в контратаке забили снова – Херст оформил хет-трик, доведя счет до 4:2. Родоначальница футбола Англия впервые в истории стала чемпионом мира! По такому случаю после окончания финального поединка не только главного судью, как это было принято, но и обоих его помощников – Бахрамова и Кароля Галбу из Чехословакии – наградили "Золотыми свистками". Плюс ко всему советский арбитр получил на память еще и мини-копию "Золотой богини" – дубликат главного приза ЧМ ему собственноручно вручила Елизавета II.

Споры по поводу правильности третьего гола англичан, разгоревшиеся сразу после матча, не утихают до сих пор. Хотя ни один из сохранившихся видеоповторов не позволяет в точности установить, побывал ли мяч за ленточкой, считается, что гола, скорее, не было, чем был. Сам Херст в своей автобиографии написал: "Пересек ли мяч линию ворот? Этот вопрос преследует меня всю жизнь". Его партнер по сборной Роджер Хант, находившийся в эпицентре событий, более категоричен: "Я даже не пытался добить мяч в ворота после отскока, потому что четко видел, как он полностью пересек линию".

А вот вратарь сборной ФРГ Ханс Тильковски уверен в обратном: "Там не было гола, сто процентов. Мяч упал прямо на линию, я в этот момент оглянулся через левое плечо и увидел взметнувшиеся в воздух частички мела с разметки". Согласен с этим и защитник Вольфганг Вебер, выбивший мяч после отскока: "У меня был отличный обзор, поэтому я и был так возмущен этим решением. Мы пытались переубедить лайнсмена".

Сам же Бахрамов, которого в Германии после ЧМ-1966 прозвали Mister Zwei-Drei ("мистер 2:3") и даже обвиняли в неприязни к немцам, оставшуюся со времен Второй мировой войны, в своих мемуарах признавался – ему показалось, что мяч отскочил не от перекладины, а от сетки ворот за ней. Момента касания снарядом земли азербайджанец вообще не видел, но это, по его мнению, уже не имело принципиального значения. В вышедшей в 1972 году книге "Судья показывает на центр" Бахрамов написал: "Да, я это увидел отчетливо. Растерянное лицо Тилковски, вскинувшего над головой руки, мяч, горбом вздыбивший белую нейлоновую сетку позади перекладины, замершую недвижимо широкую спину Херста. Картина эта словно застыла перед глазами, и я даже не заметил, как кто-то из немецких игроков головой выбил отскочивший от земли мяч за ворота. – Гол? – в абсолютной тишине, охватившей на мгновение "Уэмбли", неожиданно громко прозвучал вопрос рефери Готфрида Динста, подбежавшего ко мне. Я решительно показал на центр".

Далее Бахрамов пишет, что сразу после финального свистка, пересмотрев по телевизору в судейской комнате повторы, главный арбитр поблагодарил его: "Вы спасли мою репутацию, господин Бахрамов. Большое спасибо". А на торжественном приеме, посвященном закрытию чемпионата, немецкий нападающий Уве Зеелер, по версии Бахрамова, заявил ему от лица всей команды, что гол засчитан правильно и попросил прощения за реакцию партнеров.

С тех пор футбольные эксперты многократно пересматривали этот момент в видеозаписи и большинство из них считает, что гол все же засчитан неправильно. Свое слово в "расследовании" пытались сказать и ученые, смоделировавшие ситуацию на компьютере. Но даже бесстрастные "железки" не помогли, поскольку в разных исследованиях и выводы были разные. Так что, Тофик Бахрамов, похоже, навсегда останется в истории футбола персонажем с двойным балансом – для немцев "отрицательный", для англичан "положительный".

КСТАТИ

Согласно результатам опроса, проведенного среди жителей Великобритании в 2007 году, гол в финале ЧМ-1966, засчитанный Бахрамовым, занял второе место в номинации "Самый знаменитый стоп-кадр в истории человечества". Имелось ввиду, в какие моменты при просмотре различных телепередач зрители чаще всего нажимали кнопку паузы. Выше оказался лишь культовый эпизод из фильма "Основной инстинкт", когда героиня Шэрон Стоун во время полицейского допроса меняет местами скрещенные ноги.