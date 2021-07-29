Взятки, синдикаты, Перумал: десять лет назад Финляндия была раем для договорняков

В 2011 году финский чемпионат внезапно прогремел на весь мир.

Все было так: рано утром мужчина-азиат зашел в полицейский участок городка Рованиеми, столицы Лапландии, и дал наводку на своего соотечественника, который якобы прибыл в страну по поддельному паспорту.

Финские полицейские скептически отнеслись к информации, но слежку на всякий случай установили. И уже через час наблюдали, как за столиком кафе подозреваемый устраивал разнос двум футболистам местной команды РоПС.

Уилсон Радж Перумал (а это был он) пребывал в бешенстве. Перед игрой он предлагал "своим" футболистам проиграть, но те заверили его, что "Тампере" - слабый соперник, и они обязательно победят. Он зарядил на победу, а команды сыграли 1:1.

Полиция решила еще проследить, и это едва не испортило дело. Перумал почувствовал слежку и на следующий день сбежал в Хельсинки, а оттуда в аэропорт. Его самолет едва успели остановить на взлетно-посадочной полосе. Стражи порядка даже не знали, кто перед ними - думали, что просто мелкий жулик. К счастью, в Финляндию уже прибыл директор службы безопасности ФИФА Крис Итон - и он прекрасно понимал, с кем имеет дело.

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Перумал был больше, чем организатором договорных матчей - он был легендой подпольного мира. Пятнадцать лет его искали везде, а он проживал в Лондоне и делал грязные деньги.

Среди самых наглых его афер - мифический поединок Туркменистана против Мальдивских островов, который вообще не был сыгран, но прошел по всем букмекерским линиям.

It 2019 and the big question is yet to be answered, who’s Wilson Raj Perumal? @robertmarawa #MSW pic.twitter.com/T4UeIeeOJt — Mfana-boy Msibi (@Mfanaboy) February 15, 2019

Или, например, турне поддельной сборной Того по Ближнему Востоку. Перумал нанял любителей вместо профессионалов, заплатил местным чиновникам за молчание и рубил деньги, ставя одновременно на ТБ и победу соперников с большой форой. Шансов, что любители пропустят меньше трех, не было никаких.

Не раз попадали в его сети и европейцы. Например, в феврале 2011-го был организован товарищеский турнир в Турции, куда пригласили Эстонию, Латвию, Болгарию и Боливию. На эти матчи назначили "своих" судей - и все 7 голов были забиты с пенальти.

Бывший следователь ФИФА Терри Стэнс первым напал на след злоумышленников:

"Думаю, Перумала очень ценили за его умение договариваться. Он арендовал стадион; убедил всех сыграть при пустых трибунах, вырубил трансляцию в интернет, но при этом собрал четыре сборные. Это было очень нагло. Они заработали уйму денег на черном рынке".

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Чемпионат Финляндии Уилсон Радж и его друзья облюбовали еще в 90-ые.

Он казался идеальным местом: тихий, не привлекает много внимания, зато присутствует в линиях всех букмекеров. Ну и именно здесь Перумал встретил Зедди Сайлети, что на годы вперед облегчило ему работу.

Зедди Сайлети

Сайлети был настоящей легендой РоПС из Рованиеми - отбегал за клуб 16 сезонов, после чего перешел на тренерскую работу и пачками свозил в клуб нищих соотечественников-замбийцев. Обработать их не составляло особого труда.

В день, когда Перумала арестовали, в Рованиеми повязали еще девятерых футболистов - двух грузин и семерых замбийцев. Годфри Чибанга, Чилеш Чибве, Френсис Комбе, Стивен Кунда, Кристофер Мусонда, Чанда Мваба и Нчимунья Мвитва по версии следствия получали от преступников от 15,000 до 57,000 евро за сливы матчей. Впоследствии всех признали виновными, и все получили пожизненный бан от ФИФА. А вот Сайлети поймать не успели - как только Перумала схватили, он сбежал в Замбию и залег на дно.

"Мы все подчинялись ему без вопросов. Это наш обычай - слушать старших. Я надеюсь, что больше никогда не увижу этого человека", - признался на суде Стивен Кунда.

Как и Сайлети, ему пришлось уехать на родину. Его футбольная карьера, мягко говоря, не задалась.

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Дальнейшие расследования показали, что азиатские игорные синдикаты влияли на результаты РоПС еще с начала нулевых годов.

Замбийцы РоПС, замешанные в договорняках

Скрывать это получалось плохо. В 2004-м боссы внезапно уволили вратаря Ратко Марьяновича, которого заподозрили в умышленном автоголе. Через год сомнения вызвала игра немца Адриана Пелки в матче РоПС против МюПа. В августе 2008-го финны посреди сезона отказались от украинского вратаря Николая Павленко, пропустившего странный гол в матче с "Хонкой". Дальше его дорогой последовал и эстонец Александр Кулик - его контракт вообще расторгли в раздевалке сразу после игры.

Короче, в существовании проблемы никто не сомневался, но до поимки Перумала никто не понимал ее масштабов. И тут Уилсон Радж заговорил…

Решающим фактором для него стало известие, что его заложил сингапурец. То есть, арест не был его ошибкой или грамотной работой Интерпола - его банально слили свои.

У Дана Тана, главы синдиката, хватало причин избавиться от Перумала. После серии удачных афер тот заигрался и, подобно наркодельцам из "Реквиема по мечте", подсел на свой же товар. Уилсон Радж ставил налево и направо, проиграл кучу денег, а когда синдикат отправил его в Рованиеми с 500,000 евро, то сразу 300,000 в пути испарились.

Дан Тан (по центру)

Другое дело, что выдача Перумала полиции тоже была плохой идеей. Тот смертельно обиделся на бывших коллег и выдал прямо на суде:

"Я уверен, вы знаете, при каких обстоятельствах меня арестовали. Я знаю, что Дан Тан и Сантия Радж вместе работали над этим. Они прислали Джозефа Ше Тана, чтобы осуществить мою казнь. Сейчас я хочу лишь одного - поквитаться с ними. В моей ситуации я могу лишь обратиться к прессе и всех разоблачить. Я это сделаю. Поверьте, все, что я скажу, будет правдой".

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Ну и понеслась душа в рай. Перумал рассказал, как в 90-ые начал работать вместе с Даном Таном под крылом большого босса по прозвищу дядя Френки; как они вместе совратили и привели к распаду совместный малайзийско-сингапурский чемпионат.

Поведал и то, как синдикаты купили долю в швейцарских клубах "Сьон" и "Кьяссо" и свезли туда "своих" футболистов. Один из таких - серб Альмир Гегич - впоследствии попал в розыск, а когда его таки допросили, то признался, что сливал матчи для азиатских контор. В сезоне-2007/08 компания дяди Френки Stanton даже стала титульным спонсором "Кьяссо", а ее логотип поместили на футболках. При этом в платежках клуба Stanton не проходил вообще.

Альмир Гегич на суде

Чуть позже Дан Тан наследил в Италии, где, по словам Перумала, имел интерес в "Альбинолеффе":

"Итальянцы сами вышли на нас. Они не знали, что Дан Тан их пользует. Матч Серии Б может принести на ставках 4-6 млн евро, матч Серии А - 10-15 млн. При этом итальянцы получали всего лишь по 600-800 тысяч за матч. Они не знали расценок. В Сингапуре есть конторы, которые бы предложили им в 4 раза больше, чем Дан Тан".

Перумал говорил без умолку. Оказывается, он влиял на отбор на ЧМ-2010, куда помог протащить Нигерию и Гондурас, а в его записной книжке нашли телефоны игроков, судей и чиновников из 38 стран - преимущественно Азии и Африки.

Особенно Уилсон Радж "любил" Зимбабве - в этой нищей, уничтоженной гиперинфляцией стране он подсадил на свои подачки вообще всех, убив футбол под корень. Посещаемость упала до нуля - все знали, что это не игра, а заработки. При этом Перумал еще и в турне по Таиланду зимбабвийцев свозил! Детектив Гранат, ведший дело, был шокирован:

"Я поначалу не относился к нему серьезно, но после недели за решеткой Уилсон Радж сказал мне, мол, этот матч завершится с таким-то счетом. И все сбылось. У них все было схвачено, а мы не подозревали".

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Спустя несколько лет все сказанное Уилсоном Раджем стало основой книжки "Короли договорняков". Кому интересно - почитайте. Чтиво это интересное, но специфическое - как окунаться в грязь.

This is the match fixing book by Wilson Raj Perumal>>>> Reading is healthy!! pic.twitter.com/Gvxl61akVG — robertmarawa (@robertmarawa) October 14, 2015

Ну а финны, выслушав Перумала, действовали незамедлительно. В мае 2011-го суд приговорил игроков "Оулу" Доминика и Донуэлла Йобе к 7 месяцам лишения свободы - они взяли от Перумала по 50,000 евро за бездействие в матче с "Турку" (0:5) и организовали три мяча в свои ворота, а Доминик еще и удалился.

Попал под суд и кенийский вратарь "Мариехамна" Уиллис Очиенг, которому преступники выплатили 50,000 евро за плохую игру в матчах против МюПа и "Хаки" осенью 2010 года.

Еще большие проблемы пережил "Тампере". От Перумала федерация узнала, что клуб получил почти 300,000 евро от сингапурской компании Exclusive Sports PTE Ltd, что составляло 30% клубного бюджета на сезон. Следователи не нашли конечных бенефициаров фирмы, но Перумал их просветил - она принадлежала Дану Тану. По итогу боссов "Тампере" обвинили в отмывании денег и присудили по 6 месяцев за решеткой. Клуб же был отправлен в низшие лиги.

Та же судьба едва не постигла маленький "Порин Паллойлият" (ПоПа), выступавший во второй лиге. Зимой и весной 2011-го он получил от Exclusive Sports PTE Ltd 32,000 евро - и против владельца клуба Анти Сумиялы возбудили дело. Он отделался 4 месяцами условно и вернул все грязные деньги.

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Показания Перумала по итогу очистили финский футбол - последние 10 лет там снова тихо. Договорняки если и катают, то уже не так нагло и не в таком количестве.

Сам Уилсон Радж сейчас в Венгрии, где проходит по делу о торговле людьми. До суда оно, похоже, не дойдет, но венгры намерены депортировать сингапурца на родину, что для него смерти подобно. "Я уже чувствую, как на шее затягивается петля", - признался он в последнем интервью.

Перумал не преувеличивает. После его откровений в 2013 году сингапурские власти арестовали Дана Тана и его банду. Обвинения боссу так и не предъявили, но за решеткой продержали до января 2020-го, и лишь затем отпустили. Экстрадиции в Европу, где дельцу светили десятки лет тюрьмы, не случилось, а значит, он все еще в игре. И если Тан доберется до разговорчивого компаньона, то....

Мафия бессмертна - увы, здесь без изменений. ФИФА этим занимается, Интерпол рыщет по странам третьего мира, но, пожалуй, лучший щит для футбола - не они, а любовь к игре. Пафосно, но ведь правда. Люди, вроде Перумала, оставляют от футбола сплошные руины, на которые больно смотреть любому, кто к нему неравнодушен.

Именно на таких неравнодушных и вся надежда.