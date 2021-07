Взятки, синдикаты, Перумал: десять лет назад Финляндия была раем для договорняков

В 2011 году финский чемпионат внезапно прогремел на весь мир.

Все было так: рано утром мужчина-азиат зашел в полицейский участок городка Рованиеми, столицы Лапландии, и дал наводку на своего соотечественника, который якобы прибыл в страну по поддельному паспорту.

Финские полицейские скептически отнеслись к информации, но слежку на всякий случай установили. И уже через час наблюдали, как за столиком кафе подозреваемый устраивал разнос двум футболистам местной команды РоПС.

Уилсон Радж Перумал (а это был он) пребывал в бешенстве. Перед игрой он предлагал "своим" футболистам проиграть, но те заверили его, что "Тампере" - слабый соперник, и они обязательно победят. Он зарядил на победу, а команды сыграли 1:1.

Полиция решила еще проследить, и это едва не испортило дело. Перумал почувствовал слежку и на следующий день сбежал в Хельсинки, а оттуда в аэропорт. Его самолет едва успели остановить на взлетно-посадочной полосе. Стражи порядка даже не знали, кто перед ними - думали, что просто мелкий жулик. К счастью, в Финляндию уже прибыл директор службы безопасности ФИФА Крис Итон - и он прекрасно понимал, с кем имеет дело.

***

Перумал был больше, чем организатором договорных матчей - он был легендой подпольного мира. Пятнадцать лет его искали везде, а он проживал в Лондоне и делал грязные деньги.

Среди самых наглых его афер - мифический поединок Туркменистана против Мальдивских островов, который вообще не был сыгран, но прошел по всем букмекерским линиям.

