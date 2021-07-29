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Динамо подписало лучшего бомбардира УПЛ, Яремчука и Супрягу сватают в Серию А. Главные новости за 28 июля

Общие новости
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Динамо подписало лучшего бомбардира УПЛ, Яремчука и Супрягу сватают в Серию А. Главные новости за 28 июля

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
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Кулач подписал контракт с Динамо

“Динамо” подписало очередного форварда. Вслед за белорусом Ильей Шкуриным и венесуэльцем Эриком Рамиресом ряды киевского клуба пополнил и экс-нападающий “Ворсклы” Владислав Кулач. Контракт сторон согласован по схеме 2+1. 28-летний Кулач совершил карьерный прорыв в минувшей кампании, став лучшим бомбардиром УПЛ (15 голов в 21 матче). “Динамо” он достался на правах свободного агента.

Дженоа продолжает погоню за Супрягой

“Дженоа” не оставляет попыток заполучить юного нападающего “Динамо” Владислава Супрягу. И по данным известного инсайдера Николо Скиры, “грифоны” как никогда близки к согласованию этого трансфера. Сам украинец согласовал с итальянским клубом контракт до 2026 года, а сумма перехода составит около 9-10 млн евро. Деньги на покупку украинца “Дженоа” в ближайшее время должен выручить с продажи Элдора Шомуродова в “Рому” (16-18 млн).

Яремчук снова в пролёте?

Роман Яремчук входит в вишлист главного тренера “Ромы” Жозе Моуриньо, сообщает La Gazzetta dello Sport. После того, как “Байер” увёл у конкурентов форварда “Зенита” Сердара Азмуна, именно 25-летний украинец стал главным приоритетом для португальского наставника. Но одних желаний Моуриньо мало. Всё тот же Николо Скира сообщает, что “Рому” не устраивает 25-миллионный ценник на Яремчука, поэтому они обратились к кандидатуре Шомуродова из “Дженоа”. От будущего узбека напрямую связаны и потенциальный трансфер Яремчука в “Рому”, и Супряги в “Дженоа”. И оба перехода украинцев, увы, являются взаимоисключающими.

Аргентина, Франция и Германия покинули Олимпиаду

В Японии завершился групповой этап Олимпийский игр по футболу, и уже на этой стадии хватает сенсаций. Сразу три футбольные сверхдержавы покинули турнир – Аргентина, Франция и Германия. “Альбиселесте” за бортом оставили испанцы, сыграв с ними вничью (1:1) и не два им возможности обогнать Египет. “Трёхцветные” были в пух и прах уничтожены хозяевами 0:4, а “бундестим” оступился о Кот-д’Ивуар (1:1), пропустив ивуарийцев на пути в плей-офф. Единственной командой, которой удалось набрать 9 из 9 очков в групповом этапе, оказалась команда Японии.

Селтик вновь остался без ЛЧ

Шотландский “Селтик” четвертый год кряду пропустит групповой раунд Лиги Чемпионов. Во втором квалификационном раунде ЛЧ “кельты” уступили датскому “Мидтьюлланду” (2:1, 3:2 по сумме двух встреч). Зато в следующем раунде сыграет “Шериф” из Тирасполя, который под руководством Юрия Вернидуба прошёл “Алашкерт” (3:1, 4:1 в сумме). Также путёвки дальше заработали греческий “Олимпиакос”, румынский ”Клуж”, болгарский “Лудогорец”, швейцарский “Янг Бойз” и голландский ПСВ.

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