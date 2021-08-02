Мартино – о поражении Мексики в финале Кубка КОНКАКАФ: Почему мы должны меняться?
Защищает свою тактику
Hector Vivas
Главный тренер национальной сборной Мексики Херардо "Тата" Мартино после проигранного финального матча Кубка КОНКАКАФ со сборной США (0:1) отстаивал свой подход перед журналистами.
"Знаете, мы ведь не готовились два с половиной года по одному методу, чтобы в финале сыграть совершенно иначе. Такого не было. Я не могу найти причину, из-за которой мы должны меняться. Почему мы должны это делать? Моя команда нормально выглядела на дистанции матча".
"Это правда, что мы проиграли два финала, однако команда США отлично выглядела на стандартных положениях".
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Источник:Goal.com
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