Мартино – о поражении Мексики в финале Кубка КОНКАКАФ: Почему мы должны меняться?

Главный тренер национальной сборной Мексики Херардо "Тата" Мартино после проигранного финального матча Кубка КОНКАКАФ со сборной США (0:1) отстаивал свой подход перед журналистами.

"Знаете, мы ведь не готовились два с половиной года по одному методу, чтобы в финале сыграть совершенно иначе. Такого не было. Я не могу найти причину, из-за которой мы должны меняться. Почему мы должны это делать? Моя команда нормально выглядела на дистанции матча".