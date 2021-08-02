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Олимпиакос усилился форвардом Монако

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Оньекуру сменил клубную прописку

Олимпиакос усилился форвардом Монако

Новина українською

Форвард "Монако" Хенри Оньекуру перешел в греческий "Олимпиакос", информирует пресс-служба французского клуба.

Ранее 24-летний нигериец выступал на правах аренды за турецкий "Галатасарай".

В минувшем сезоне Оньекуру провел 14 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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В статье: Монако Генри Оньекуру Олимпиакос
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