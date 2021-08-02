Олимпиакос усилился форвардом Монако
Оньекуру сменил клубную прописку
Форвард "Монако" Хенри Оньекуру перешел в греческий "Олимпиакос", информирует пресс-служба французского клуба.
Ранее 24-летний нигериец выступал на правах аренды за турецкий "Галатасарай".
В минувшем сезоне Оньекуру провел 14 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
L’AS Monaco annonce le transfert d’Henry Onyekuru à l’Olympiakos, double champion en titre du championnat grec.— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) August 2, 2021
Le Club lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure.https://t.co/yyResxxJ9F
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