Медали борцов, подвиг Вернидуба и тяжелая победа Шахтера. Главные новости от 3 августа
UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира спорта за вторник, 3 августа
Фото: shakhtar.com/ автор неизвестен
"Шахтер" стартовал в ЛЧ с волевой победы
Выезд в Генк оказался для "Шахтера" неожиданно сложным. Команда Роберто де Дзерби первой пропустила, а потом долго не могла найти свой футбол. Ударов в створ ворот было катастрофически мало, и по такой игре "Горнякам" повезло добыть победу. Важное значение имел пенальти, заработанный Педриньо и реализованный Тете. Ну а финальную точку поставил Алан Патрик после красивой комбинации - 2:1.
День борьбы: у украинской сборной три медали!
Украина, прямо скажем, не феерит на Олимпиаде в Токио, но вчерашний день оказался для наших удачным. Все благодаря борцам. Алла Черкасова взяла бронзу в вольной борьбе, досрочно одолев соперницу из Японии. Также в финалы вышли борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов - их решающие схватки пройдут сегодня. Верим, что Украина наконец получит золото Токио!
Вернидуб творит сенсацию в ЛЧ; Пластун отбегал весь матч
В 3-м раунде квалификации ЛЧ не обошлось без сюрпризов. ПСВ вообще без боя разбил "Митьюлланд" (3:0), "Мальме" дома удивил "Рейнджерс" (2:1), а "Лудогорец" увез ничью со стадиона "Олимпиакоса" (1:1). За болгар полный матч отыграл украинский центрбек Игорь Пластун. Главный же сюрприз вечера на счету "Шерифа" Юрия Вернидуба: молдаване удержали ничью 1:1 в Белграде против "Црвены Звезды"!
Похоже, соперником "Шахтера" в плей-офф будет "Монако"
Монегаски на классе одолели в Праге местную "Спарту" - 2:0. Чехи старались играть агрессивно, но не использовали свои шансы, возникавшие, в основном, после навесов. В то же время "Монако" действовал разнообразно, контролировал центр поля и преуспел на стандартах, что вылилось в голы Чуамени и Фоланда. Напомним, победитель этой пары в плей-офф квалификации ЛЧ встретится с победителем пары "Шахтер" - "Генк".
В финале Олимпиады сыграют Бразилия и Испания
Тот случай, когда победили фавориты, но полуфиналы все равно получились отменными. Бразилия одолела неуступчивых мексиканцев только в серии пенальти, которую Ацтеки напрочь завалили, реализовав лишь один удар. Испания же прошла Японию благодаря элегантному голу от мадридца Марко Асенсио на 115-й минуте. Финал ОИ-2020 по футболу пройдет в субботу, 7 августа.
"Барселона" в открытую воюет со своим дарованием
Обычно пресса публикует слухи и что-то домысливает, но в этот раз Жоан Лапорта сделал все сам. Президент "Барсы" подошел к микрофону и наехал на юного таланта Ла Масии Илайша Морибу, который не договорился с клубом по условиям нового контракта. "Мориба не будет играть за основу. Это должно стать уроком для всех", - заявил Лапорта, и он явно не шутит. А Илайшу, которого еще вчера носили на руках, светит год в дубле.
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