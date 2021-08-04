Медали борцов, подвиг Вернидуба и тяжелая победа Шахтера. Главные новости от 3 августа

Выезд в Генк оказался для "Шахтера" неожиданно сложным. Команда Роберто де Дзерби первой пропустила, а потом долго не могла найти свой футбол. Ударов в створ ворот было катастрофически мало, и по такой игре "Горнякам" повезло добыть победу. Важное значение имел пенальти, заработанный Педриньо и реализованный Тете. Ну а финальную точку поставил Алан Патрик после красивой комбинации - 2:1.

Украина, прямо скажем, не феерит на Олимпиаде в Токио, но вчерашний день оказался для наших удачным. Все благодаря борцам. Алла Черкасова взяла бронзу в вольной борьбе, досрочно одолев соперницу из Японии. Также в финалы вышли борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов - их решающие схватки пройдут сегодня. Верим, что Украина наконец получит золото Токио!

В 3-м раунде квалификации ЛЧ не обошлось без сюрпризов. ПСВ вообще без боя разбил "Митьюлланд" (3:0), "Мальме" дома удивил "Рейнджерс" (2:1), а "Лудогорец" увез ничью со стадиона "Олимпиакоса" (1:1). За болгар полный матч отыграл украинский центрбек Игорь Пластун. Главный же сюрприз вечера на счету "Шерифа" Юрия Вернидуба: молдаване удержали ничью 1:1 в Белграде против "Црвены Звезды"!

Монегаски на классе одолели в Праге местную "Спарту" - 2:0. Чехи старались играть агрессивно, но не использовали свои шансы, возникавшие, в основном, после навесов. В то же время "Монако" действовал разнообразно, контролировал центр поля и преуспел на стандартах, что вылилось в голы Чуамени и Фоланда. Напомним, победитель этой пары в плей-офф квалификации ЛЧ встретится с победителем пары "Шахтер" - "Генк".

Тот случай, когда победили фавориты, но полуфиналы все равно получились отменными. Бразилия одолела неуступчивых мексиканцев только в серии пенальти, которую Ацтеки напрочь завалили, реализовав лишь один удар. Испания же прошла Японию благодаря элегантному голу от мадридца Марко Асенсио на 115-й минуте. Финал ОИ-2020 по футболу пройдет в субботу, 7 августа.

Обычно пресса публикует слухи и что-то домысливает, но в этот раз Жоан Лапорта сделал все сам. Президент "Барсы" подошел к микрофону и наехал на юного таланта Ла Масии Илайша Морибу, который не договорился с клубом по условиям нового контракта. "Мориба не будет играть за основу. Это должно стать уроком для всех", - заявил Лапорта, и он явно не шутит. А Илайшу, которого еще вчера носили на руках, светит год в дубле.