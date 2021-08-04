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Ван Гал: Голландский футбол всегда был близок моему сердцу

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(1 голосов)

Луи поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера сборной

Ван Гал: Голландский футбол всегда был близок моему сердцу

Новина українською

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о своём назначении на должность.

"Голландский футбол всегда был близок моему сердцу, и пост главного тренера сборной — это, на мой взгляд, ключевая позиция для его дальнейшего развития. Для меня честь занять эту должность. Осталось совсем немного времени до ближайших квалификационных матчей, которые будут очень важны для отбора на чемпионат мира. Поэтому сейчас мы на сто процентов сконцентрированы на футболистах и их игре. В конце концов именно для этого меня и назначили. Я уже пообщался с несколькими игроками. Предвкушаю нашу совместную работу", — приводятся слова ван Гала на сайте сборной.

Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014.

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В статье: Луи Ван Гал сборная Нидерландов
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Комментарии (1)
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tare522
04.08.2021 в 17:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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