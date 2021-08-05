Раздумья Реброва, ничья Динамо и топ-трансферы финалистов ЛЧ. Главные новости за 4 августа

UA-Футбол подготовил для Вас подборку главных новостей за среду, 4 августа.

УАФ дала Сергею Реброву время до четверга, чтобы определиться со своим будущим. 47-летнему наставнику предлагают место у руля сборной Украины, освободившееся после ухода Андрея Шевченко, с годовым окладом в 2 млн евро. В июне Сергей возглавил “Аль-Айн”, но в контракте с представителем ОАЭ прописан пункт, согласно которому он может беспрепятственно уйти в сборную Украины без компенсации. Если главный кандидат откажется он должности, то вторым в списке УАФ вслед за Ребровым идёт Мирон Маркевич, уже возглавлявший команду “жёлто-синих” в 2010-м году.

Сборная Нидерландов определилась с новым главным тренером. Ради национальной команды с пенсии вернулся сам Луи ван Гал, не работавший последние 5 лет после ухода из МЮ. Опытный специалист, который отпразднует 70-летие в конце недели, уже дважды работал со сборной Голландии (2000-01 и 2012-14). Контракт с экс-тренером “Аякса”, “Барселоны” и “Баварии” рассчитан до окончания ЧМ-2022. На минувшем Евро Нидерланды вылетели на стадии 1/8 под руководством Франка де Бура, после чего он покинул свой пост.

Английские гранды не замечают последствий всемирной пандемии и продолжают дорогостоящие закупки. Действующий чемпион Англии “Манчестер Сити” находится в шаге от того, чтобы подписать одного из лучших игроков минувшего сезона АПЛ Джека Грилиша из “Астон Виллы” за рекордные для лиги 100 млн фунтов. Ожидается, что уже завтра он подпишет с “горожанами” 5-летний контракт. В среду “Вилла” подписала вингера Леона Бэйли из “Байера” и форварда “Саутгемтона” Дэнни Ингза, заплатив за них 80 млн, что служит косвенным признаком того, что Грилиш уже одной ногой на “Этихаде”.

Не менее безумный трансфер готовится оформить действующий победитель Лиги Чемпионов. “Челси” своим щедрым предложением всё же удалось убедить Ромелу Лукаку вернуться на “Стэмфорд Бридж”. Целый ряд авторитетных источников сообщают о предложении в размере 120-130 млн евро, которое в ближайшее время последует в офис “Интера”. Миланский клуб испытывает финансовые проблемы, из-за которых клуб ранее покинул наставник Антонио Конте и латераль Ашраф Хакими, и судя по всему без расставания с Лукаку “нерадзурри” обойтись не смогут. 28-летний бельгиец в прошлом сезоне отметился 24 голами и 11 ассистами в 36 матчах чемпионата, сделав немалый вклад в итоговую победу команды в Серии А.

Александр Ярославский был избран президентом “Металлиста”. Ранее бизнесмен был владельцем одноименного клуба (2006-12), 6 лет завоевывавшего бронзу УПЛ и впоследствии распавшегося. Новый “Металлист” является ребрендингом ФК “Металла”, который в прошлом сезоне выиграл Вторую Лигу. Весной Ярославский заявил, что это его проект и в его планах возрождение прежнего “Металлиста”.

Кажется, “Барселона” наконец убедила Лионеля Месси остаться в клубе. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, аргентинец договорился о новой 5-летней сделке с “блаугранас”. Официального подтверждения от каталонского клуба стоит ждать уже в четверг. Ранее сообщалось, что Месси согласился урезать свою зарплату вдвое из-за тяжелого экономического положения “Барселоны”.

“Динамо” продолжает интенсивно готовиться к сезону. На этот раз киевляне отправились в Стамбул, где сыграли с местным “Фенербахче”. Матч с бронзовым призёром последнего чемпионата Турции завершился вничью – 1:1. За “Динамо” четвертым голом на предсезонке отметился 23-летний Богдан Леднев, открыв счёт на 27-й минуте, но ещё спустя полчаса счёт сравнял Пелкас. Уже в воскресенье “Динамо” ждёт битва с “Зарей” в УПЛ.