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Раздумья Реброва, ничья Динамо и топ-трансферы финалистов ЛЧ. Главные новости за 4 августа

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Среда выдалась насыщенной на футбольные события

Раздумья Реброва, ничья Динамо и топ-трансферы финалистов ЛЧ. Главные новости за 4 августа

Фото: Al Ain / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол подготовил для Вас подборку главных новостей за среду, 4 августа.

Раздумья Реброва

УАФ дала Сергею Реброву время до четверга, чтобы определиться со своим будущим. 47-летнему наставнику предлагают место у руля сборной Украины, освободившееся после ухода Андрея Шевченко, с годовым окладом в 2 млн евро. В июне Сергей возглавил “Аль-Айн”, но в контракте с представителем ОАЭ прописан пункт, согласно которому он может беспрепятственно уйти в сборную Украины без компенсации. Если главный кандидат откажется он должности, то вторым в списке УАФ вслед за Ребровым идёт Мирон Маркевич, уже возглавлявший команду “жёлто-синих” в 2010-м году.

Ван Гал возвращается к работе

Сборная Нидерландов определилась с новым главным тренером. Ради национальной команды с пенсии вернулся сам Луи ван Гал, не работавший последние 5 лет после ухода из МЮ. Опытный специалист, который отпразднует 70-летие в конце недели, уже дважды работал со сборной Голландии (2000-01 и 2012-14). Контракт с экс-тренером “Аякса”, “Барселоны” и “Баварии” рассчитан до окончания ЧМ-2022. На минувшем Евро Нидерланды вылетели на стадии 1/8 под руководством Франка де Бура, после чего он покинул свой пост.

“Ман Сити” берёт Грилиша

Английские гранды не замечают последствий всемирной пандемии и продолжают дорогостоящие закупки. Действующий чемпион Англии “Манчестер Сити” находится в шаге от того, чтобы подписать одного из лучших игроков минувшего сезона АПЛ Джека Грилиша из “Астон Виллы” за рекордные для лиги 100 млн фунтов. Ожидается, что уже завтра он подпишет с “горожанами” 5-летний контракт. В среду “Вилла” подписала вингера Леона Бэйли из “Байера” и форварда “Саутгемтона” Дэнни Ингза, заплатив за них 80 млн, что служит косвенным признаком того, что Грилиш уже одной ногой на “Этихаде”.

Лукаку возвращается в Челси

Не менее безумный трансфер готовится оформить действующий победитель Лиги Чемпионов. “Челси” своим щедрым предложением всё же удалось убедить Ромелу Лукаку вернуться на “Стэмфорд Бридж”. Целый ряд авторитетных источников сообщают о предложении в размере 120-130 млн евро, которое в ближайшее время последует в офис “Интера”. Миланский клуб испытывает финансовые проблемы, из-за которых клуб ранее покинул наставник Антонио Конте и латераль Ашраф Хакими, и судя по всему без расставания с Лукаку “нерадзурри” обойтись не смогут. 28-летний бельгиец в прошлом сезоне отметился 24 голами и 11 ассистами в 36 матчах чемпионата, сделав немалый вклад в итоговую победу команды в Серии А.

Ярославский стал президентом Металлиста

Александр Ярославский был избран президентом “Металлиста”. Ранее бизнесмен был владельцем одноименного клуба (2006-12), 6 лет завоевывавшего бронзу УПЛ и впоследствии распавшегося. Новый “Металлист” является ребрендингом ФК “Металла”, который в прошлом сезоне выиграл Вторую Лигу. Весной Ярославский заявил, что это его проект и в его планах возрождение прежнего “Металлиста”.

Контракт Месси

Кажется, “Барселона” наконец убедила Лионеля Месси остаться в клубе. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, аргентинец договорился о новой 5-летней сделке с “блаугранас”. Официального подтверждения от каталонского клуба стоит ждать уже в четверг. Ранее сообщалось, что Месси согласился урезать свою зарплату вдвое из-за тяжелого экономического положения “Барселоны”.

Ничья Динамо

“Динамо” продолжает интенсивно готовиться к сезону. На этот раз киевляне отправились в Стамбул, где сыграли с местным “Фенербахче”. Матч с бронзовым призёром последнего чемпионата Турции завершился вничью – 1:1. За “Динамо” четвертым голом на предсезонке отметился 23-летний Богдан Леднев, открыв счёт на 27-й минуте, но ещё спустя полчаса счёт сравнял Пелкас. Уже в воскресенье “Динамо” ждёт битва с “Зарей” в УПЛ.

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