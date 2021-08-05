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"Нехватка спортивной мотивации". Экс-игрок Днепра и Ворсклы повесил бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет

Общие новости
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(3 голосов)

Игрок также известен по выступлениям за "Кривбасс", "Днепр-1", "Волынь" и "Арсенал" (Киев)

"Нехватка спортивной мотивации". Экс-игрок Днепра и Ворсклы повесил бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет

Фото: fc-dnipro.com.ua

Новина українською

Грузинский полузащитник Александр Кобахидзе в интервью zbirna.com объявил о завершении карьеры.

- Александр, что побудило тебя завершить игровую карьеру?

- Нехватка спортивной мотивации.

В последние годы я выступал в Грузии, а тут футбольная система и организация работы в обычных клубах немного отличается от той, к которой я привык. К тому же последние два месяца я был без команды, а предложений достойных не поступало. Поэтому и решил, что пора.

Это был не самый простой шаг в моей футбольной жизни, но вместе с тем, решение принималось не вчера и не позавчера. Я к нему готовился. Сказались вопросы, связанные со здоровьем, а также ситуация в моей семье. Не так давно супруга родила вторую дочку, и у меня прибавилось домашних забот. Приятных забот, – сказал Кобахидзе.

Отметим, что в Украине 34-летний хавбек известен по выступлениям за "Днепр", "Кривбасс", "Арсенал" (Киев), "Волынь", "Ворсклу" и "Днепр-1".

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В статье: Александр Кобахидзе
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (1)
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Матч Футболович
05.08.2021 в 13:18
Лучше так честно перед самим собой. Чем уныло таскать тачку по полю раскидывая пальцы веером как быдло тунец например. Удачи Коба в Новой жизни и спасибо за карьеру!
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