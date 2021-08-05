"Нехватка спортивной мотивации". Экс-игрок Днепра и Ворсклы повесил бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет
Игрок также известен по выступлениям за "Кривбасс", "Днепр-1", "Волынь" и "Арсенал" (Киев)
Фото: fc-dnipro.com.ua
Грузинский полузащитник Александр Кобахидзе в интервью zbirna.com объявил о завершении карьеры.
- Александр, что побудило тебя завершить игровую карьеру?
- Нехватка спортивной мотивации.
В последние годы я выступал в Грузии, а тут футбольная система и организация работы в обычных клубах немного отличается от той, к которой я привык. К тому же последние два месяца я был без команды, а предложений достойных не поступало. Поэтому и решил, что пора.
Это был не самый простой шаг в моей футбольной жизни, но вместе с тем, решение принималось не вчера и не позавчера. Я к нему готовился. Сказались вопросы, связанные со здоровьем, а также ситуация в моей семье. Не так давно супруга родила вторую дочку, и у меня прибавилось домашних забот. Приятных забот, – сказал Кобахидзе.
Отметим, что в Украине 34-летний хавбек известен по выступлениям за "Днепр", "Кривбасс", "Арсенал" (Киев), "Волынь", "Ворсклу" и "Днепр-1".
Популярное сейчас
- Хижняк – в финале Олимпиады в Токио!
- Роскошная девушка в поле. Клуб Второй лиги оригинально представил выездную форму
- Колос - Шахтер (Караганда). Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 05.08.2021
- Луческу не будет против. Горица может арендовать вингера Динамо
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО