Клуб, который возглавляет Хави, предложил Месси контракт с окладом один миллиард евро за три года
Очень большие деньги
Катарский "Аль-Садд" решил всунуть и свой нос в ситуацию вокруг Лионеля Месси и побить все возможные зарплаты рекорды. Клуб предложил аргентинцу оклад размером в один миллиард евро за три года контракта. Об этом сообщает 101 Great Goals.
Отметим, что "Аль-Садд" тренирует бывший одноклубник Месси испанец Хави. Они вместе выступали за "Барселону" в 2005-2015 гг., проведя бок о бок 399 матчей.
В прошлом сезоне "Аль-Садд" победил в катарском чемпионате.
Однако Месси все-таки решил остаться в Европе, выбрав "Пари Сен-Жермен". Брат президента клуба
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Источник:101 Great Goals
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Комментарии (3)
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Alex-696 (Немирів)
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