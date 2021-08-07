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Клуб, который возглавляет Хави, предложил Месси контракт с окладом один миллиард евро за три года

Общие новости
(1 голосов)

Очень большие деньги

Клуб, который возглавляет Хави, предложил Месси контракт с окладом один миллиард евро за три года

Новина українською

Катарский "Аль-Садд" решил всунуть и свой нос в ситуацию вокруг Лионеля Месси и побить все возможные зарплаты рекорды. Клуб предложил аргентинцу оклад размером в один миллиард евро за три года контракта. Об этом сообщает 101 Great Goals.

Отметим, что "Аль-Садд" тренирует бывший одноклубник Месси испанец Хави. Они вместе выступали за "Барселону" в 2005-2015 гг., проведя бок о бок 399 матчей.

В прошлом сезоне "Аль-Садд" победил в катарском чемпионате.

Однако Месси все-таки решил остаться в Европе, выбрав "Пари Сен-Жермен". Брат президента клуба подтвердил информацию о переходе аргентинца.

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Источник:
101 Great Goals

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Комментарии (3)
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Alex-696 (Немирів)
07.08.2021 в 13:36
Перейде, такі гроші гном не зможе проігнорувати)))
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ascent (Луксор)
07.08.2021 в 12:52
Если точно знать, что Месси не перейдет, то можно предлагать хоть 10 лярдов - шейхи они такие, любят хвастать, да и реклама самим себе богатым...
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+1
-1
Ol-g (Одесса)
07.08.2021 в 12:26
Жадины)
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