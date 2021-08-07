Клуб, который возглавляет Хави, предложил Месси контракт с окладом один миллиард евро за три года

Катарский "Аль-Садд" решил всунуть и свой нос в ситуацию вокруг Лионеля Месси и побить все возможные зарплаты рекорды. Клуб предложил аргентинцу оклад размером в один миллиард евро за три года контракта. Об этом сообщает 101 Great Goals.

Отметим, что "Аль-Садд" тренирует бывший одноклубник Месси испанец Хави. Они вместе выступали за "Барселону" в 2005-2015 гг., проведя бок о бок 399 матчей.

В прошлом сезоне "Аль-Садд" победил в катарском чемпионате.