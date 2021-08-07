Хамес Родригес: Месси должен перейти в Ювентус и играть с Роналду

Колумбийский полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес поделился своим мнением, куда же все-таки стоит перейти Лионелю Месси:

"Месси должен перейти в "Ювентус" и играть с Криштиану Роналду. Это будет бомба. Многие болельщики мечтают увидеть, как эти два футболиста играют в одной команде. Стоит признать, что футбол сильно изменился, и Месси, покидающий “Барселону”, — очередное подтверждение этому”, - сказал Хамес.

Напомним, что 5 июля "Барселона" официально объявила, что Месси и клуб не договорились о продлении контракта. Сейчас аргентинец близок к переходу в "Пари Сен-Жермен".