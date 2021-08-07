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Хамес Родригес: Месси должен перейти в Ювентус и играть с Роналду

Общие новости
(2 голосов)

Утопия?

Хамес Родригес: Месси должен перейти в Ювентус и играть с Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Колумбийский полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес поделился своим мнением, куда же все-таки стоит перейти Лионелю Месси:

"Месси должен перейти в "Ювентус" и играть с Криштиану Роналду. Это будет бомба. Многие болельщики мечтают увидеть, как эти два футболиста играют в одной команде. Стоит признать, что футбол сильно изменился, и Месси, покидающий “Барселону”, — очередное подтверждение этому”, - сказал Хамес.

Напомним, что 5 июля "Барселона" официально объявила, что Месси и клуб не договорились о продлении контракта. Сейчас аргентинец близок к переходу в "Пари Сен-Жермен".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Хамес Родригес
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
07.08.2021 в 15:46
Шикарная идея, жаль маловероятная ... )))
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
07.08.2021 в 15:09
Старая Синьёра очень старая
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+1
0
Algrab (Костопiль)
07.08.2021 в 15:05
оце то дійсно буде бімба!!! Оленя розірве від люті ...
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+2
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
07.08.2021 в 16:01
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0
0


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