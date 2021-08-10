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Каштру возглавил катарский клуб

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Каштру возглавил катарский клуб

Фото: twitter.com/duhailsc / Автор неизвестен

UA-Футбол
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Экс-тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру стал наставником команды "Аль-Духайль", пишет пресс-служба катарского клуба.

Детали контракта не сообщаются.

Напомним, Каштру возглавил "Шахтер" летом 2019 года, а покинул нынешним летом. С "горняками" наставник один раз выиграл чемпионат Украины, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.

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В статье: Аль-Духайль Луиш Каштру
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