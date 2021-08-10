Каштру возглавил катарский клуб

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру стал наставником команды "Аль-Духайль", пишет пресс-служба катарского клуба.

Детали контракта не сообщаются.

Напомним, Каштру возглавил "Шахтер" летом 2019 года, а покинул нынешним летом. С "горняками" наставник один раз выиграл чемпионат Украины, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.