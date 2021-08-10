Алекс Тейшейра стал игроком Бешикташа
Бразилец продолжит карьеру в Турции
Турецкий "Бешикташ" объявил о трансфере бразильского полузащитника Алекса Тейшейры.
Контракт с 31-летним футболистом подписан на один сезон.
???? Bekleyiş sona erdi...— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2021
???? Huzurlarınızda Alex Teixeira Santos! #BüyükBuluşma pic.twitter.com/BeSeMi659W
Сообщалось, что "Бешикташ" предлагал Тейшейре контракт до 2023 года с зарплатой в € 2 млн в год с возможностью продления ещё на один сезон, а также бонус в € 1,5 млн при подписании контракта.
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Комментарии (2)
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Andriy Mironyuk
10.08.2021 в 18:41
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Dimka26 (Чернигов)
10.08.2021 в 18:20
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