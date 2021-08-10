Алекс Тейшейра стал игроком Бешикташа

Турецкий "Бешикташ" объявил о трансфере бразильского полузащитника Алекса Тейшейры.

Контракт с 31-летним футболистом подписан на один сезон.

Сообщалось, что "Бешикташ" предлагал Тейшейре контракт до 2023 года с зарплатой в € 2 млн в год с возможностью продления ещё на один сезон, а также бонус в € 1,5 млн при подписании контракта.