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Алекс Тейшейра стал игроком Бешикташа

Общие новости
(2 голосов)

Бразилец продолжит карьеру в Турции

Алекс Тейшейра стал игроком Бешикташа

Новина українською

Турецкий "Бешикташ" объявил о трансфере бразильского полузащитника Алекса Тейшейры.

Контракт с 31-летним футболистом подписан на один сезон.

Сообщалось, что "Бешикташ" предлагал Тейшейре контракт до 2023 года с зарплатой в € 2 млн в год с возможностью продления ещё на один сезон, а также бонус в € 1,5 млн при подписании контракта.

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В статье: Алекс Тейшейра Бешикташ
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Комментарии (2)
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Andriy Mironyuk
10.08.2021 в 18:41
шикарно про..рана кар'єра, яка могла бути фантастичною.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
10.08.2021 в 18:20
Сейчас в центре поля и Шахтеру не помешал бы
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