Месси в ПСЖ, Колос на дне, а Шахтер снова победил Генк. Главные новости от 10 августа
Насыщенный получился день - и дайджест такой же
Фото: psg.fr/ автор: C. Gavelle
Лионель Месси - игрок "Пари Сен-Жермен"
В это сложно поверить, но да. Контракт уже подписан и рассчитан на два сезона. Зарплата Месси, по разным сведениям, составит от 35 до 50 млн евро в год чистыми. Играть Лео будет под 30-м номером, который он использовал еще подростком в молодежных командах "Барсы". Вчера аргентинец прошел медосмотр, а сегодня утром проведет первую пресс-конференцию в качестве игрока Парижа. Исторический момент!
"Шахтер" повторно обыграл "Генк" в квалификации Лиги чемпионов
"Горняки" сделали то, чего от них ждала Украина. "Генк", при всем уважении, клуб не уровня Лиги чемпионов, и "Шахтер", пусть и не без скрипа, взял свое. Оба гола за команду Роберто де Дзерби забили легионеры - Ласина Траоре и Маркос Антонио; да и вообще "Шахтер" опять вышел с 9 иностранцами в основе. Кажется, такого не было даже при Луческу.
В следующем раунде "Горняки" сыграют с "Монако"
А вот это, скажем прямо, не "Генк". Третья команда минувшей Лиги 1 не испытала проблем с пражской "Спартой", без видимых усилий разобрав ее на запчасти - 3:1. Главной бедой монегасков в этом матче был их же вратарь Александр Нюбель, который чудил по полной и в итоге привез себе один мяч. Все остальные линии команды Нико Ковача отработали блестяще. "Шахтеру" будет сложно.
"Колос" вылетел из Лиги конференций, уступив казахам
После вылета "Ворсклы" от финнов Юрий Максимов сказал, мол, не осталось в Европе слабых команд - в футбол научились играть все. Интересно, а где были украинцы, когда проходило это обучение? Вчерашнюю игру "Колоса" вообще не хочется анализировать. Достаточно того, что подопечные Руслана Костышина не забили 11-й команде Казахстана, а в серии пенальти и подавно проиграли. Это уже не сюрприз и не регресс - это дно.
Наши в ЛЧ: успех Вернидуба, Яремчука, Пластуна и "венгров", вылет Качарабы
А вот в Лиге чемпионов украинцы вчера выступали здорово. Начнем с тренера - Юрий Вернидуб привел "Шериф" к исторической победе над "Црвеной Звездой" (1:0). Впервые в истории у молдаван появился реальный шанс сыграть в группе ЛЧ! Также отмечаем выстраданную победу "Лудогорца" Игоря Пластуна над "Олимпиакосом" (2:2, по пен. 4:1); дебют Романа Яремчука в успешном для его "Бенфики" матче со "Спартаком" (2:0); успех "Ференцвароша" с Игорем Харатиным и Александром Зубковым в дуэли со "Славией" Тараса Качарабы (2:0, 0:1).
Перес хочет войны: "Реал" подал в суд на президента Ла Лиги
Эта новость немного затерялась на фоне переезда Месси, а зря. Ранее Ла Лига подписала контракт на 2,7 млрд евро с люксембургским фондом, которому взамен передавали 10% аудиовизуальных прав на чемпионат. Для "Реала" это означает одно - смерть проекта Суперлиги. Чтобы защитить свое детище, Флорентино Перес пошел на рискованный шаг - подал в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Эта история может для "Реала" добром не кончиться.
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