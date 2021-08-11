Месси в ПСЖ, Колос на дне, а Шахтер снова победил Генк. Главные новости от 10 августа

В это сложно поверить, но да. Контракт уже подписан и рассчитан на два сезона. Зарплата Месси, по разным сведениям, составит от 35 до 50 млн евро в год чистыми. Играть Лео будет под 30-м номером, который он использовал еще подростком в молодежных командах "Барсы". Вчера аргентинец прошел медосмотр, а сегодня утром проведет первую пресс-конференцию в качестве игрока Парижа. Исторический момент!

"Горняки" сделали то, чего от них ждала Украина. "Генк", при всем уважении, клуб не уровня Лиги чемпионов, и "Шахтер", пусть и не без скрипа, взял свое. Оба гола за команду Роберто де Дзерби забили легионеры - Ласина Траоре и Маркос Антонио; да и вообще "Шахтер" опять вышел с 9 иностранцами в основе. Кажется, такого не было даже при Луческу.

А вот это, скажем прямо, не "Генк". Третья команда минувшей Лиги 1 не испытала проблем с пражской "Спартой", без видимых усилий разобрав ее на запчасти - 3:1. Главной бедой монегасков в этом матче был их же вратарь Александр Нюбель, который чудил по полной и в итоге привез себе один мяч. Все остальные линии команды Нико Ковача отработали блестяще. "Шахтеру" будет сложно.

После вылета "Ворсклы" от финнов Юрий Максимов сказал, мол, не осталось в Европе слабых команд - в футбол научились играть все. Интересно, а где были украинцы, когда проходило это обучение? Вчерашнюю игру "Колоса" вообще не хочется анализировать. Достаточно того, что подопечные Руслана Костышина не забили 11-й команде Казахстана, а в серии пенальти и подавно проиграли. Это уже не сюрприз и не регресс - это дно.

А вот в Лиге чемпионов украинцы вчера выступали здорово. Начнем с тренера - Юрий Вернидуб привел "Шериф" к исторической победе над "Црвеной Звездой" (1:0). Впервые в истории у молдаван появился реальный шанс сыграть в группе ЛЧ! Также отмечаем выстраданную победу "Лудогорца" Игоря Пластуна над "Олимпиакосом" (2:2, по пен. 4:1); дебют Романа Яремчука в успешном для его "Бенфики" матче со "Спартаком" (2:0); успех "Ференцвароша" с Игорем Харатиным и Александром Зубковым в дуэли со "Славией" Тараса Качарабы (2:0, 0:1).

Эта новость немного затерялась на фоне переезда Месси, а зря. Ранее Ла Лига подписала контракт на 2,7 млрд евро с люксембургским фондом, которому взамен передавали 10% аудиовизуальных прав на чемпионат. Для "Реала" это означает одно - смерть проекта Суперлиги. Чтобы защитить свое детище, Флорентино Перес пошел на рискованный шаг - подал в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Эта история может для "Реала" добром не кончиться.