Желько Любенович расторг контракт с 1 Мая

Ровно месяц назад UA-Футбол сообщал о том, что известный украинским болельщикам по выступлениям в криворожском "Кривбассе", симферопольской "Таврии", "Александрии" и луганской "Заре" Желько Любенович стал главным тренером сербского клуба второй лиги "1 Мая" из Румы. Однако творческий альянс 40-летнего специалиста на новом месте оказался недолгим – всего 35 дней. Накануне Любенович и клуб расторгли трудовой договор.

Молодой тренер за месяц с небольшим успел в "1 Мая" сделать многое – как по части комплектации, так и функциональной подготовки команды. Причиной же его расставания с клубом стало неожиданное изменение его руководителями вектора своего развития.

- Я хотел поднять команду как можно выше, но они просили меня, чтобы я опустился на их привычный уровень, - поделился Желько Любенович в разговоре с корреспондентом UA-Футбол. – Вчера, 10 июля, всего за четверо суток до старта нового сезона-2021/22, мы решили расторгнуть контракт.

О своих дальнейших планах тренер рассуждать пока не готов, так как со дня отставки прошло слишком мало времени. А вот о желании когда-нибудь снова окунуться в знакомую атмосферу украинского футбола в новом качестве Любенович всегда говорит с воодушевлением.