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Челси взял Суперкубок УЕФА, дебют Рамиреса за ДК, украинский дуэт в Фехерваре. Главные новости за 11 августа

Общие новости
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Открылся европейский футбольный сезон

Челси взял Суперкубок УЕФА, дебют Рамиреса за ДК, украинский дуэт в Фехерваре. Главные новости за 11 августа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 11 августа.

Челси – обладатель Суперкубка УЕФА

“Челси” победил “Вильярреал” (1:1, пен 6:5) в Суперкубке УЕФА. В основное время команды обменялись голами Хакима Зиеша и Жерара Морено, и после безрезультативного экстра-тайма перешли к серии пенальти. Главным героем лондонцев стал резервный вратарь Кепа Аррисабалага, вышедший на поле перед лотереей и отбивший два 11-метровых. Для “Челси” это вторая победа в турнире: после триумфа в 1998-м “синие” трижды уступали в Суперкубке за последние 10 лет.

Динамо утвердилось на первой строчке

“Динамо” победило “Минай” (2:0) в матче 3-го тура УПЛ. Удачным дебютом за киевлян отметился летний новичок Эрик Рамирес, записавший на свой счёт гол и результативную передачу. В середине первого тайма венесуэлец ассистировал Виталию Буяльскому, а прямо перед перерывом отметился сам. На счету столичной команды 9 очков после трёх туров и закономерное первое место. “Шахтёр” отстаёт на три пункта.

Михайличенко может заменить Маркевича в УАФ

Главным претендентом на должность главы комитета сборных УАФ является Алексей Михайличенко, сообщает meta-ratings. Ранее вице-президента Украинской ассоциации футбола связывали с местом главного тренера национальной команды.

Завтра пройдет исполком УАФ, на котором будет сформирован новый комитет сборных. В него должны войти тренер сборной, тренер женской сборной и глава комитета. Напомним, что исполком УАФ по главному тренеру был перенесен с этого четверга на 17 августа.

Макаренко стал одноклубником Петряка

"Фехервар" объявил о подписании украинского полузащитника Евгения Макаренко. Агент 30-летнего футболиста Вадим Шаблий утверждает, что соглашение рассчитано на 2 года.

В новой команде Евгений будет играть под 8-м номером. Последние полгода украинец выступал за “Кортрейк" на правах аренды из “Андерлехта”.Добавим, что по итогам минувшей кампании "Фехервар" занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. К слову, в составе венгерского клуба также выступает украинский полузащитник Иван Петряк.

Шахтёр сыграет с Монако в Харькове

Сайт УЕФА подтверждает, что "Шахтер" проведет домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако" в Харькове на ОСК "Металлист".Первая игра "Шахтера" против "Монако" пройдет 17 августа в одноименном городе на стадионе Луи II. Начало - 22:00. Ответная игра "горняков" состоится 25 августа в Харькове на стадионе "Металлист" и начнется в 22:00. Напомним, что НСК "Олимпийский", где "Шахтер" проводит домашние матчи, будет занят проведением концерта в честь Дня независимости Украины.

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