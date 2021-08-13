В поисках новых ощущений. Футболисты норвежского Бранна устроили оргию прямо на стадионе

Изначально футболисты "Бранна" хотели просто собраться на ужин, чтобы отметить приход нового игрока. Тем не менее, они решили пойти дальше. На стадион. Исполнители норвежского клуба привели 4 девушек чуть старше двадцати лет на арену команды.

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Футболисты пили алкоголь и занимались с девушками сексом прямо на стадионе, в том числе и в раздевалке. Вечеринка закончилась около 5 часов утра. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В клубе подтвердили, что оргия имело место быть, однако боссы решили не наказывать футболистов, так как после 14 туров чемпионата Норвегии "Бранн" идет на последнем месте в турнирной таблице (7 очков).