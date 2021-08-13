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В поисках новых ощущений. Футболисты норвежского Бранна устроили оргию прямо на стадионе

Общие новости
(2 голосов)

Секс-вечеринка

В поисках новых ощущений. Футболисты норвежского Бранна устроили оргию прямо на стадионе

Фото: Lars Christian Økland, TV 2

Новина українською

Изначально футболисты "Бранна" хотели просто собраться на ужин, чтобы отметить приход нового игрока. Тем не менее, они решили пойти дальше. На стадион. Исполнители норвежского клуба привели 4 девушек чуть старше двадцати лет на арену команды.

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Футболисты пили алкоголь и занимались с девушками сексом прямо на стадионе, в том числе и в раздевалке. Вечеринка закончилась около 5 часов утра. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В клубе подтвердили, что оргия имело место быть, однако боссы решили не наказывать футболистов, так как после 14 туров чемпионата Норвегии "Бранн" идет на последнем месте в турнирной таблице (7 очков).

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В статье: Бранн (Норвегия)
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Источник:
tv2.no

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Комментарии (7)
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Me vale mierda messi (Portalegre)
13.08.2021 в 09:51
)))
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0
-1
Будєм разбіратся (Київ)
13.08.2021 в 09:50
Їх так довго наказували суперники, що футболісти Брана вирішили хоч разок виграти
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+1
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
13.08.2021 в 09:48
Настоящий командный дух! Вот они, гуру тим-билдинга!Ну, сейчас Бранн как рванет вверх по турнирной таблице!
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+1
-1
Будєм разбіратся (Київ)
13.08.2021 в 09:52
)))) Хотів заплюсувати , а ненароком мінуснув. Сорі )
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0
0
oda1979 (Запорожье)
13.08.2021 в 09:46
Ввести обязательное правило на уровне УЕФА: команда, которая на последнем месте, обязательно раз в месяц собирается на оргию на стадионе.
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+3
0
Будєм разбіратся (Київ)
13.08.2021 в 09:49
Підтримую!
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+1
0
Djibouti (Djibouti)
13.08.2021 в 09:45
Селезнёв отдыхает
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+1
0


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