В поисках новых ощущений. Футболисты норвежского Бранна устроили оргию прямо на стадионе
Секс-вечеринка
Фото: Lars Christian Økland, TV 2
Изначально футболисты "Бранна" хотели просто собраться на ужин, чтобы отметить приход нового игрока. Тем не менее, они решили пойти дальше. На стадион. Исполнители норвежского клуба привели 4 девушек чуть старше двадцати лет на арену команды.
Футболисты пили алкоголь и занимались с девушками сексом прямо на стадионе, в том числе и в раздевалке. Вечеринка закончилась около 5 часов утра. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В клубе подтвердили, что оргия имело место быть, однако боссы решили не наказывать футболистов, так как после 14 туров чемпионата Норвегии "Бранн" идет на последнем месте в турнирной таблице (7 очков).
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