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Интер - Динамо 3:0. Последний контрольный против товарищеского

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(2 голосов)

Слишком легкая победа итальянцев

Интер - Динамо 3:0. Последний контрольный против товарищеского

UA-Футбол
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Товарищеский матч

Монца. "U-Power Стадиум"

"Интер" - "Динамо" 3:0

Голы: Барелла 13, Джеко 34, Сенси 60

"Интер": Ханданович (Раду 73), Шкриньяр (Д"Амброзио 76), де Фрай (Раноккия 74), Бастони (Коларов 74), Дармиан (Дзанотти 81), Барелла (Весино 62), Брозович (Агуме 81), Чалханоглу (Сальседо 81), Перишич (Димарко 61), Сенси (Видаль 61), Джеко (Пинамонти 46)

"Динамо": Бущан (Бойко 46), Кендзера, Сирота (Шабанов 84), Забарный (Тымчик 65), Караваев (Антюх 84), Сидорчук (Андриевский 65), Шапаренко (Шепелев 65), Цыганков (Сидклей 46), Леднев (Гармаш 52), Родригес (Де Пена 46), Рамирес (Кулач 46, Вербич 84)

Межсезонье "Динамо" продолжается даже после начала сезона. Перенеся матч лиги, киевляне отправились в Италию на тренировочный матч против "Интера". Отправились без Мирчи Луческу, но в хорошем настроении, после трех побед в лиге. А вот в стане соперника настроение ужасное. После потери Ромелу Лукаку болельщики бушуют, призывают владельцев клуба семью Чжанов уйти. В предыдущем контрольном матче против "Пармы" они устроили настоящий парад баннеров, кричалок, рисовали граффити в городе. В итоге клуб даже решил провести отчётный матч без зрителей. Впрочем, команда показала, что сумела отключиться.

Те, кто видел игру "Интера", а также "Лацио" его нового тренера Симоне Индзаги, могут сразу же заявить, что матч прошёл на сто процентов по их плану. Миланцы начали агрессивным прессингом, не позволяя сопернику вздохнуть, и уже в дебюте матча немало создали. Барелла угрожал вратарю, Де Фрай после углового. Ранний гол также абсолютно в арсенале команды и тренера. Да он ещё и получился на загляденье. С двумя пятками, второй из которых номинальный второй форвард Сенси оставил мяч Барелле. Довольно неожиданный выход именно Сенси на эту позицию явно придал команде мобильности и техники.

Гости Италии долго не могли прийти в себя. Они оказались совершенно неподготовленными к такому сопернику. Даже когда он отпустил вожжи, владение мячом было совершенно стерильным. Да и отпустил он со злым умыслом. Контратаки "Лацио" Симоне Индзаги и "Интера" - их главное оружие. Атака Брозовича и Джеко даже была на удивление лёгкой. Первый просто забросил в отрыв, второй, ещё официально не подписанный, обошёл вратаря и спокойно забил.

Второй тайм "Интер" начал всё-таки не так агрессивно, как первый, но с мячом. Явно не желая позволить сопернику вернуться. Присутствие в штрафной Бущана/Бойко четверых/пятерых игроков было практически постоянным. Барелла замкнул навес головой и выходил на вратаря. Второй удар был уже отбит с трудом, кружева в штрафной завершились неточным ударом Чалханоглу. Но в итоге Сенси забил свой заслуженный гол, добив со второй попытки. После чего уже началось то, что в баскетболе называют "мусорным временем". Игра потеряла значение.

Первый удар в створ ворот киевляне нанесли лишь на 70-ой минуте. Счет по ним тогда был 8:0. Счет по ударам вообще - 13:5, и вспомнить пять ударов от подопечных Олега Гусева (именно его показывали чаще всех и официальный сайт "Интера" объявил главным в штабе гостей) было сложно. На 80-ой минуте Караваев уже обошел второго вратаря оппонентов Раду на фланге, но Кулач и Де Пена умудрились в центре не реализовать. А Пинамонти еще и попадал в перекладину после этого.

Анализировать особо нечего. "Динамо" приехало играть очередной товарищеский матч, будто он где-то в середине июля, не подготовилось к сопернику. Похоже, этот матч в подсознании игроков был лишним, каплей усталости, переполнившей чашу. А "Интер", игравший в это межсезонье лишь против команд Серии Б и ниже, играл последний контрольный матч перед началом сезона и играл серьезно. Наигрывая именно тот стиль, который собирается исповедовать в официальных матчах. Разница между подходами была очевидной.

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Комментарии (61)
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Spokoyno (Київ)
14.08.2021 в 22:13
Так буває, коли центбекі МОЛОДІ перспективні і відповідно НЕДОСВІДЧЕНІ Ну і напад... навіть НЕ НАГРАВАВСЯ. На зборах грали одні в чемпіонаті Гармаш, а тепер новачок. Півзахист ні свої атаки не розганяв, ні чужі не пригальмовував. Десь так а треба буде в групі ЛЧ хоч за передостаннє місце в групі нав'язати боротьбу!
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+1
-1
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 22:07
И это тупое конченое стадо,ещё смеет предъявлять почему не болеют за фк чмохтьор педриньи ???
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0
-4
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таврия19752009 (симферополь)
14.08.2021 в 22:08
Клоун ты так и хочешь что бы тебя обозвали п******м .но не кто не хочет .ты походу разочарован)
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+2
0
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 22:09
Крысянин иди на )(уй отсюда,
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 22:11
Трёшка, а как ты думаешь, почему поехали в Италию на спаринг? Похвастаться Супрягой, ведь его пол Италии хочет)))))) Как показал матч, то Интер хочет выкупить пол состава у Динамо))))
+2
0
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 22:05
Ну хоть проиграшу Динамо в товорняке могут порадоваться даунецкое конченное стадо фк педринь!!!! Форца Монако,горите даунецкие пердаки
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0
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 22:06
)))))))))))
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0
0
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 22:08
Как пердак после Александрии?? Зашил,а то долго не прилетал на этот сайт))))))))))
0
-2
Footballers (Умань)
14.08.2021 в 22:03
Рєбята набралісь опита.Правда він ще ніколи їм в єврокубках не пригодився.
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+2
0
avatar
Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
14.08.2021 в 22:02
Для чого було туди їхати, щоб зганьбитися????
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 22:03
Супрягу показать и Миколенко))))
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 21:59
Минут 15 посмотрел и понял что Десна - Днепр1 намного интереснее! Но за этот промежуток мне стыдно стало за голубую команду(((( Такое ощущение, что взрослые ребята пришли к детишкам во двор и смотря в телефон, спокойно их выставляют!
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+3
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
14.08.2021 в 21:56
придёться ШД отдуваться за Украину а остальные годны только для колхозного УПЛ
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+3
-4
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Водитель трамвая (Бухарест)
14.08.2021 в 21:57
Им не привыкать.
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+2
-3
Romb_DK (Київ)
14.08.2021 в 22:03
В Лізі Європи максимум. може пару нічиїх Соломон, Тётя і Додік витягнуть. Шахта взагалі ніяка зараз. А Динамо ще набере форму до ЛЧ
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+1
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 21:55
Видно, что Интер хочет попробовать отрабатывать в защите, даже не сильно стремится забивать! Но видать не той соперник для спаринга, очень уж слабая голубика((((
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+3
-2
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Loader (Днепр)
14.08.2021 в 21:59
Интеру не из чего было выбирать соперника. Все уже заиграны во внутренних чемпионатах. Только ДК в Европе может жонглировать календарем.
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+2
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 22:03
Так, то так, но не получилось что-то наиграть с таким соперником))
+3
0
Comment06 (Украина)
14.08.2021 в 21:51
Мягко говоря, не конкурентноспособны. Похоже, болельщикам Динамо не стоит ждать ничего хорошего от ЛЧ, да и Шахтеру следует хорошо подумать- нужна ли она ему в этом году?! Любителям сравнений- ровно год назад 15.08 Шахтер влетел от Интера в 1/2 ЛЕ 0:5. Но там счет до 64мин был 0:1, а с Динамо Интеру хватило 60 мин довести результат до разгромного. Но, то такэ.
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+3
-3
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таврия19752009 (симферополь)
14.08.2021 в 21:49
Чемпионат идет а Динамо товарники катает .ради этого переносят игры чемпионата .ФФУ под Суркисом разве еще есть сомнения .потому и в бывшие Динамо сидят в ФФУ
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+4
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
14.08.2021 в 21:46
Це не українська колгосп-ліга. А попереду ліга чемпіонів...
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+3
0
NikosFutboloidos (Chop)
14.08.2021 в 21:43
Підняли перископ щоб глянути як грають там на горі, і знову "погружаємся".
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+4
0
fanat_football (Херсон)
14.08.2021 в 21:41
В принципе не плохо играли. А счет то таке.
Ответить
+1
-3
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Viktor Ivanjvich
14.08.2021 в 21:40
это не тот уровень турнира- или просто товарняк-зачем в сезон товарняки? надо спросить у Луческу. Может и правельно типа пусть не раслабляются-уровень то УПЛ слабенький против ЛЧ.
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0
-3
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ascent (Луксор)
14.08.2021 в 21:42
Да-да, а то бы Динамо в официальной игре порвало бы Интер как тузик тряпку...
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+4
-1
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таврия19752009 (симферополь)
14.08.2021 в 21:56
Если бы Интер играл в ЛЧ в одной группе то по мнению человека сверху они сыграли бы хуже и это еще без ушедшего Лукаку.а что было бы с Лукаку
+1
0
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Loader (Днепр)
14.08.2021 в 21:38
Неужели кто-то смотрел этот шлак? Что ожидали увидеть?
Ответить
+3
-3
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 21:43
Нет,должны были смотреть на кончит путалонских
Ответить
+1
-4
avatar
Loader (Днепр)
14.08.2021 в 21:46
А кто тебя заставил на них смотреть? Ты сильно задолждал, видимо, за свою тупость?
+1
-1
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 21:48
Слушай профессор,что ты здесь делаешь на сайте,где одни тупые ,лишь ты один плять здесь д’Артаньян??? Конч Днепровский
+1
-4
avatar
Loader (Днепр)
14.08.2021 в 21:49
Достаточно и умных. Ты к ним не относишься.
+3
-1
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 21:50
А ты к кому относишься ? К кончитам даунецким ? Поздравляю
+1
-4
avatar
trafalgar (Запорожье)
14.08.2021 в 21:58
амг ты внатуре неадекват,сразу видно хромосомы лишние есть,тебе за такой кривой базар можно и челюху отбить
Ответить
+1
-2
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 22:02
Закрой хавальник идиот…отбивать он собрался,соснешь разве что
0
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
14.08.2021 в 21:58
агрессивный ,злой и тупой человек,я сам не люблю фанов барсы ,но ты просто агрессивный обиженный мальчик
Ответить
+1
-1
storm_ua (Николаев)
14.08.2021 в 21:37
Ну что еще есть идиоты верящие в гений цыгана?
Ответить
+5
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.08.2021 в 21:38
Цыган неплохой тренер, но полярным голубцам даже он не поможет.
Ответить
+4
-4
avatar
Loader (Днепр)
14.08.2021 в 21:39
А что цыган может сделать? Был бы цыганкой, нашаманил бы. А так...
Ответить
+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
14.08.2021 в 21:41
Талант Луческу никто не оспаривает, но как из букв "Ж", "О", "П", "А " сложить слово КОМАНДА?
Ответить
+4
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.08.2021 в 21:45
Как буквы не переставляй, выходит только ДИНАМО :)
+2
-3
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 21:45
Согласен с Лоадер,так называется в простонародии путалона
Ответить
+1
-2
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 21:46
Вернее с кончиной аскент
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
14.08.2021 в 21:36
Что это за заголовок: "Последний контрольный против товарищеского"???
Ответить
+1
-1
kapkan (Луганск)
14.08.2021 в 21:36
Это просто товарняк!!! Двухсторонка с "зоной ответственности" для молодых. Луческу сделает выводы!
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+1
-3
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Loader (Днепр)
14.08.2021 в 21:41
У Интера тоже просто товарняк. Но им даже выводы не из чего делать.
Ответить
+3
-1
kapkan (Луганск)
14.08.2021 в 21:48
Не сравнивай!! Два разных полушария. Но Луческу по этой игре будет ставить состав, в зависимости от силы. С более слабыми играли на предсезонке, и на таких у него уже есть состав, а тут ему нужно понять, как этим составом играть с Топами!
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
14.08.2021 в 21:50
Да как играть с топами... Да никак. А более слабые играют в Лиге конференций и то нарваться можно.
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
14.08.2021 в 21:36
Смотрел первый тайм, судя по счету - во втором ничего по игре не поменялось. Такое Динамо - не уровень ЛЧ.
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+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
14.08.2021 в 21:43
Ни динамо, ни шахтер не уровень лч. Наш максимум при сопутствующей удаче - полуфинал ле...
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+2
-1
ZNAK_VOPROSA
14.08.2021 в 21:35
Загнали собаку в будку
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+7
-3
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 21:36
Помним,помним 5-0
Ответить
+2
-9
FC Energy (Новая Каховка)
14.08.2021 в 21:37
Да мы и Динамо в прошлой ЛЧ помним, такое попробуй забудь...
+8
-3
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 21:39
А как в прошлой ЛЧ чмохтьор играл с Интером,помните? За два матча 4 раза перешли центр поля,и то ,когда менялись половинами после перерыва)))
+2
-9
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.08.2021 в 21:39
Помню, как Шахтер играл с Реалом. А что?
+5
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 22:01
В прошлом сезоне две ничьи с двух игор с Интером, и?
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
14.08.2021 в 21:34
Ну не знаю, и не скажешь, что просматривали молодежь: ведь играла основа... Есть у кого-то оправдания этой серости? Поделитесь пожалуйста...
Ответить
+3
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.08.2021 в 21:33
Потренировались перед ЛЧ, теперь неприятных сюрпризов не будет :)
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+4
0
avatar
ascent (Луксор)
14.08.2021 в 21:35
У других команд с Динамо уж точно...
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+2
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.08.2021 в 21:40
Ну, в общем полярные голубцы теперь знают, что их ждет в группе :)
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
14.08.2021 в 21:45
+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
14.08.2021 в 21:33
Динамо ще сире для Інтера. І для лч. Треба купляти качествених футболістів а Динамськіі нічого не зроблять.
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+2
-1


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