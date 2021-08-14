Интер - Динамо 3:0. Последний контрольный против товарищеского

Товарищеский матч

Монца. "U-Power Стадиум"

"Интер" - "Динамо" 3:0

Голы: Барелла 13, Джеко 34, Сенси 60

"Интер": Ханданович (Раду 73), Шкриньяр (Д"Амброзио 76), де Фрай (Раноккия 74), Бастони (Коларов 74), Дармиан (Дзанотти 81), Барелла (Весино 62), Брозович (Агуме 81), Чалханоглу (Сальседо 81), Перишич (Димарко 61), Сенси (Видаль 61), Джеко (Пинамонти 46)

"Динамо": Бущан (Бойко 46), Кендзера, Сирота (Шабанов 84), Забарный (Тымчик 65), Караваев (Антюх 84), Сидорчук (Андриевский 65), Шапаренко (Шепелев 65), Цыганков (Сидклей 46), Леднев (Гармаш 52), Родригес (Де Пена 46), Рамирес (Кулач 46, Вербич 84)

Межсезонье "Динамо" продолжается даже после начала сезона. Перенеся матч лиги, киевляне отправились в Италию на тренировочный матч против "Интера". Отправились без Мирчи Луческу, но в хорошем настроении, после трех побед в лиге. А вот в стане соперника настроение ужасное. После потери Ромелу Лукаку болельщики бушуют, призывают владельцев клуба семью Чжанов уйти. В предыдущем контрольном матче против "Пармы" они устроили настоящий парад баннеров, кричалок, рисовали граффити в городе. В итоге клуб даже решил провести отчётный матч без зрителей. Впрочем, команда показала, что сумела отключиться.

Те, кто видел игру "Интера", а также "Лацио" его нового тренера Симоне Индзаги, могут сразу же заявить, что матч прошёл на сто процентов по их плану. Миланцы начали агрессивным прессингом, не позволяя сопернику вздохнуть, и уже в дебюте матча немало создали. Барелла угрожал вратарю, Де Фрай после углового. Ранний гол также абсолютно в арсенале команды и тренера. Да он ещё и получился на загляденье. С двумя пятками, второй из которых номинальный второй форвард Сенси оставил мяч Барелле. Довольно неожиданный выход именно Сенси на эту позицию явно придал команде мобильности и техники.

Гости Италии долго не могли прийти в себя. Они оказались совершенно неподготовленными к такому сопернику. Даже когда он отпустил вожжи, владение мячом было совершенно стерильным. Да и отпустил он со злым умыслом. Контратаки "Лацио" Симоне Индзаги и "Интера" - их главное оружие. Атака Брозовича и Джеко даже была на удивление лёгкой. Первый просто забросил в отрыв, второй, ещё официально не подписанный, обошёл вратаря и спокойно забил.

Второй тайм "Интер" начал всё-таки не так агрессивно, как первый, но с мячом. Явно не желая позволить сопернику вернуться. Присутствие в штрафной Бущана/Бойко четверых/пятерых игроков было практически постоянным. Барелла замкнул навес головой и выходил на вратаря. Второй удар был уже отбит с трудом, кружева в штрафной завершились неточным ударом Чалханоглу. Но в итоге Сенси забил свой заслуженный гол, добив со второй попытки. После чего уже началось то, что в баскетболе называют "мусорным временем". Игра потеряла значение.

Первый удар в створ ворот киевляне нанесли лишь на 70-ой минуте. Счет по ним тогда был 8:0. Счет по ударам вообще - 13:5, и вспомнить пять ударов от подопечных Олега Гусева (именно его показывали чаще всех и официальный сайт "Интера" объявил главным в штабе гостей) было сложно. На 80-ой минуте Караваев уже обошел второго вратаря оппонентов Раду на фланге, но Кулач и Де Пена умудрились в центре не реализовать. А Пинамонти еще и попадал в перекладину после этого.

Анализировать особо нечего. "Динамо" приехало играть очередной товарищеский матч, будто он где-то в середине июля, не подготовилось к сопернику. Похоже, этот матч в подсознании игроков был лишним, каплей усталости, переполнившей чашу. А "Интер", игравший в это межсезонье лишь против команд Серии Б и ниже, играл последний контрольный матч перед началом сезона и играл серьезно. Наигрывая именно тот стиль, который собирается исповедовать в официальных матчах. Разница между подходами была очевидной.