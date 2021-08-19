Ничья Динамо, успехи Яремчука и Локателли в Юве. Главные новости за 18 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 18 августа.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков внёс свои коррективы в заявку национальной команды. Дебютные вызовы в состав первой команды “жёлто-синих” получили форвард “Шахтёра” Даниил Сикан и защитник пражской “Славии” Тарас Качараба. Также приглашение в сборную получил Евгений Макаренко из “Фехервара”, а Сергей Булеца из “Зари” был внесён в резервный список. В сентябре сборная Украины проведёт два матча отбора к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции, после чего их ждёт спарринг с Чехией.

В среду прошли ещё три поединка финального раунда квалификации к Лиге Чемпионов. “Бенфика” обыграла ПСВ (2:1). Открыть счёт в матче помог Роман Яремчук, ассистировав Рафе Силве. Третье результативное действие украинца в трёх играх за новый клуб. А вот для других соотечественников игровой день в турнире не задался. Харатин и Зубков тоже вышли в стартовом составе “Ференцвароша” против “Янг Бойз”, но их команда уступила 3:2 на выезде, несмотря на то, что венгры играла в большинстве с 25-й минуты. А вот “Лудогорец” вместе с Пластуном в гостях уступил “Мальме” со счётом 2:0. Ждём ответных поединков через неделю.

“Динамо” потеряло первые очки в нынешнем сезоне УПЛ. Чемпион сыграл вничью с “Ингульцом” (1:1). На 72-й минуте Михаил Шишка отметился автоголом и вывел киевлян вперёд, но вскоре Илья Коваленко восстановил паритет на табло. Для “Инцульца” это первый пункт в сезоне, в то время как “Динамо” теперь расположился на второй строчке, отставая от лидера таблицы “Десны”, пока идущего без потерь.

“Ювентус” наконец завершил сделку по подписанию полузащитника “Сассуоло” Мануэля Локателли. Туринцы возьмут реджисту в 2-летнюю аренду с обязательством выкупа за 35 млн евро. Сам Мануэль подписал с новой командой контракт до 2026 года. Локателли ярко провёл триумфальное для Италии Евро-2020 этим летом, забив два гола в 5 матчах. Ранее игрока связывали с переходом в “Шахтёр”.

Также 18 августа прошёл сразу 21 из 22 поединков второго раунда Кубка Украины. Один из фаворитов Первой лиги “Кривбасс” неожиданно проиграл представителю второго дивизиона МФК “Николаев” в серии пенальти (1:1, 3:1 пен), а “Агробизнес” из турнира выбила Буковина в овертайме (2:0). Также знаковым стало дерби львовских и галичанских “Карпат”, в которой Львов всё же оказался сильнее (1:0). Скандал произошёл в Полтаве. Местная “Олимпия” уступила “Волчанску” (0:1), и после игры наставник проигравших Александр Кулик не нашёл ничего лучше, кроме как наброситься на судью.