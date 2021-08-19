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Объявлены претенденты на звание Лучшего тренера сезона от УЕФА

Общие новости
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(2 голосов)

Без сюрпризов

Объявлены претенденты на звание Лучшего тренера сезона от УЕФА

Фото: скриншот uefa.com

Новина українською

Официальный сайт УЕФА опубликовал претендентов на звание лучшего тренера сезона. В тройку попали Хосеп Гвардиола, Роберто Манчини и Томас Тухель.

Обладателя награды назовут во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в Стамбуле 26 августа.

Напомним, что Пеп впервые в истории клуба вывел "Манчестер Сити" в финал Лиги Чемпионов, также его команда завоевала чемпионство в АПЛ и Кубок Лиги.

Роберто Манчини со сборной Италии добрался до финала Евро-2020, где сумел обыграть самих Англичан. Этот матч стал 34 подряд без поражений для команды специалиста.

Томас Тухель второй раз подряд достиг финала Лиги Чемпионов, причем во второй раз он это сделал с другой командой – "Челси". Немец победил в ключевом противостоянии Хосепа Гвардиолу и его "Манчестер Сити", а также завоевал Суперкубок УЕФА, победив Вильярреал.

Обладатели наград Лучшему футболисту и футболистке, а также индивидуальных наград по позициям в Лиге Чемпионов будут названы в тот же день – 26 июля.

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В статье: Роберто Манчини Хосеп Гвардиола Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити Национальная сборная Италии
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (7)
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metall5291 (Kharkiv)
19.08.2021 в 20:10
Тухель или Манчини 50 на 50.
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
19.08.2021 в 19:37
"...Обладателя награды назовут во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в Стамбуле 26 августа..." "...Обладатели наград Лучшему футболисту и футболистке, а также индивидуальных наград по позициям в Лиге Чемпионов будут названы в тот же день – 26 июля."
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0
0
dabo29
19.08.2021 в 19:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
Рівнянин (Рівне)
19.08.2021 в 19:05
Таким багатомільйонним командам,що вони тренують,і тренер як такий не потрібен.Ви б спробували підняти з дна Динамо,не обтяжене зірковими талантами,як це зробив Луческу.
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-2
Ten0N (Leopolis)
19.08.2021 в 19:18
Був у Челсі Лемпард, тренер який став не потрібним завдяки результатам команди.
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Djon (Киев)
19.08.2021 в 18:56
як на мене, то це Тухель
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SeventyFour (Phoenix)
19.08.2021 в 18:40
Хŷйня якась. Де Мороз та де Дзербі?
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