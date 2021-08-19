Без Месси и Роналду. Объявлены претенденты на звание Лучшего игрока сезона от УЕФА
Эпоха ушла
Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
Официальный сайт УЕФА опубликовал претендентов на звание Лучшего игрока сезона. В тройку попали Де Брюйне, Канте и Жоржиньо.
Обладателя награды объявят 26 августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов.
Шорт-лист из трех игроков был определен голосованием жюри, в которое вошли тренеры 24 сборных, принимавших участие в ЕВРО-2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА в сезоне 2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий.
Каждый член жюри назвал свою тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе - три, за третье - один. Итоговый результат составлялся из общего числа баллов, полученных при голосовании тренеров и журналистов.
В шорт-лист попали три игрока, набравшие больше всего баллов. Тренеры не могли голосовать за футболистов своей команды.
Напомним, что на мероприятии также будут объявлены обладатели наград Лучшему тренеру и индивидуальных наград по позициям в Лиге Чемпионов.
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