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Без Месси и Роналду. Объявлены претенденты на звание Лучшего игрока сезона от УЕФА

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Эпоха ушла

Без Месси и Роналду. Объявлены претенденты на звание Лучшего игрока сезона от УЕФА

Фото: uefa.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный сайт УЕФА опубликовал претендентов на звание Лучшего игрока сезона. В тройку попали Де Брюйне, Канте и Жоржиньо.

Обладателя награды объявят 26 августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов.

Шорт-лист из трех игроков был определен голосованием жюри, в которое вошли тренеры 24 сборных, принимавших участие в ЕВРО-2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА в сезоне 2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий.

Каждый член жюри назвал свою тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе - три, за третье - один. Итоговый результат составлялся из общего числа баллов, полученных при голосовании тренеров и журналистов.

В шорт-лист попали три игрока, набравшие больше всего баллов. Тренеры не могли голосовать за футболистов своей команды.

Напомним, что на мероприятии также будут объявлены обладатели наград Лучшему тренеру и индивидуальных наград по позициям в Лиге Чемпионов.

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В статье: Жоржиньо Кевин Де Брюйне Н'Голо Канте
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (9)
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avatar
Loader (Днепр)
19.08.2021 в 19:59
Из предложенных вариантов Канте безальтернативен. Его влияние на игру Челси и сборной огромно. Он, по сути, новый Бускетс мирового футбола.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
19.08.2021 в 20:01
Мушу погодитися...
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0
0
Dr. House (Поділля)
19.08.2021 в 19:52
Хорошо , что в Европе нет руанд и барбадосов и в футболе разбираются намного лучше , чем в банановых странах))). Плохо разве что, что есть паРаша, правда она не совсем в Европе)))
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+1
0
Algrab (Костопiль)
19.08.2021 в 20:00
І ще на цьому сайті періодично випірнають посіпаки рашистів по типу крисянина таврії....А цього року нагороду нарешті отримає роботяга, а не розпіарений фантазіста( що, до речі, не забирає в нього геніальності як гравця)...
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
19.08.2021 в 19:42
Де брюйне
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0
-2
Algrab (Костопiль)
19.08.2021 в 19:43
п н х.
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+1
-1
dabo29
19.08.2021 в 19:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Рівнянин (Рівне)
19.08.2021 в 19:23
Канте.
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
19.08.2021 в 19:43
Канте.
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+1
-1


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