Срна, Чеферин и другие звезды сыграют в выставочном матче. Смотреть онлайн, видеотрансляцию поединка
Прямая видеотрансляция матча
Сегодня вечером в хорватском Сплите состоится выставочный матч под эгидой Молодежных спортивных игр.
В этом году отмечают 25-летие Молодежные спортивные игры (YSG), ставшие крупнейшим любительским спортивным мероприятием в Европе.
В программу международного финала Молодежных спортивных игр в Сплите войдет выставочный матч, в котором сыграют участники YSG (молодежь из трех стран) и амбассадоры/друзья YSG.
В составе второй команды на поле могут выйти директор по футболу «
Поединок начнется в 21:00.
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