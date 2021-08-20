Срна, Чеферин и другие звезды сыграют в выставочном матче. Смотреть онлайн, видеотрансляцию поединка

Сегодня вечером в хорватском Сплите состоится выставочный матч под эгидой Молодежных спортивных игр.

В этом году отмечают 25-летие Молодежные спортивные игры (YSG), ставшие крупнейшим любительским спортивным мероприятием в Европе.

В программу международного финала Молодежных спортивных игр в Сплите войдет выставочный матч, в котором сыграют участники YSG (молодежь из трех стран) и амбассадоры/друзья YSG.

В составе второй команды на поле могут выйти директор по футболу « Шахтера » и амбассадор Молодежных спортивных игр Дарио Срна, президент УЕФА Александер Чеферин, а также завершившие карьеры звезды Звонимир Бобан, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Предраг Миятович, Марио Станич, Флоран Малуда, Максвелл и другие.

Поединок начнется в 21:00.